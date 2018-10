Poxel : recrutement de patients pour la phase III TIMES 2

08/10/2018 | 09:36

Poxel annonce la finalisation du recrutement des patients de l'étude de phase III TIMES 2 de l'Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2 au Japon.



Le programme de phase III TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) au Japon comprend trois études pivotales destinées à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'Imeglimine chez plus de 1 100 patients.



L'étude TIMES 2, de 52 semaines, en ouvert et en groupes parallèles vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité à long terme de l'Imeglimine chez des patients japonais diabétiques de type 2.



' Moins d'un an après la signature de notre partenariat stratégique avec Sumitomo Dainippon Pharma, nous avons réalisé des progrès majeurs dans les trois études pivotales TIMES de phase III de l'Imeglimine au Japon. Les résultats de l'étude TIMES 1 devraient être publiés, comme prévu, au deuxième trimestre 2019, et au second semestre 2019 pour les études TIMES 2 et TIMES 3 ' déclare Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.



