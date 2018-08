Poxel : recrutement finalisé pour l'étude TIMES 3

28/08/2018 | 08:41

Poxel annonce la finalisation du recrutement des patients de l'étude de phase III TIMES 3 de l'Imeglimine, visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'Imeglimine en association avec l'insuline chez plus de 200 patients japonais souffrant de diabète de type 2.



La société biopharmaceutique précise que les résultats du programme de phase III TIMES devraient être publiés en 2019 conformément aux prévisions, et que la soumission du dossier d'enregistrement au Japon est prévue en 2020.



'Le diabète est un marché en forte croissance en Asie. Le Japon est le deuxième marché pour le diabète de type 2 après les États-Unis, et devrait atteindre six milliards de dollars en 2020', souligne l'entreprise spécialisée dans les maladies métaboliques.



