PPG INDUSTRIES : perspectives sur les résultats trimestriels stables

PPG Industries, le fabricant de peinture et de revêtements dit s'attendre à des ventes stables au troisième trimestre en raison de l'augmentation des coûts des matières premières, de la logistique, du ralentissement de la demande en Chine et de la faiblesse des ventes sur le marché des retouches automobiles. PG prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 3,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre et des résultats aussi stables mais inférieurs aux attentes des analystes.L'entreprise " a continué à connaître une inflation importante des coûts des matières premières et des coûts logistiques, y compris les effets de la hausse de la résine époxy et des prix du pétrole ", a déclaré Michael McGarry, directeur général dans un communiqué. La société annoncera ses résultats du troisième trimestre le 18 octobre.