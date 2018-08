PPG Industries : Les peintures DULUX, une marque de PPG, choisissent deux verts profonds et raffinés comme couleurs de l’année 2019

Veillée nocturne et Soleil et mojito proposent une approche moderne à l’élégance classique

À l’approche de la nouvelle année, les peintures DULUXMD de PPG remettent l’élégance classique au goût du jour. Le chef de file national de la peinture a choisi deux verts riches et profonds comme couleurs vedettes de 2019 : Veillée nocturne (DLX1145-7), un vert presque noir tiré de la nouvelle palette de la marque, et Soleil et mojito (036VS), un vert intense recouvert d’un voile givré provenant de la gamme SOIE VÉNITIENNEMC de la collection Dulux Effects.

« Ces deux couleurs incarnent le summum du luxe, et créent un cadre riche et saisissant qui ajoutera profondeur chromatique et raffinement à tout décor », déclare Martin Tustin-Fuchs, chef de marque des peintures Dulux de PPG. « Suite logique aux tons de noir très populaires l’an dernier, ces verts glamour symbolisent la soif de changement positif observée chez les consommateurs : un besoin de trouver une lueur d’espoir même dans la noirceur, un désir de renouveau dans notre monde complexe, guidé par la technologie. »

Évocatrice de la végétation luxuriante, Veillée nocturne crée un cadre apaisant, mais chargé d’une puissance organique vivifiante. Cette nuance est assez sobre pour agir comme ton neutre, mais possède l’intensité requise pour composer un accent saisissant. Elle s’agence aux bruns-gris tendres et aux tons de sable chauds, notamment Esquive (DLX1005-2) et Roseau de terre (DLX1103-4), de même qu’aux tons de rouille saturés, comme Orange foncé (DLX1201-7), trois nuances tirées de la palette des peintures Dulux de PPG.

Assez polyvalente pour être utilisée dans un décor traditionnel ou contemporain, Veillée nocturne est un choix tout désigné dans la chambre à coucher et le salon, de même que sur les armoires de cuisine. Cette couleur est joliment rehaussée par les finis métalliques, tout particulièrement l’étain, et accueille les invités avec élégance et dynamisme lorsqu’elle est appliquée sur la porte d’entrée, contre un revêtement de brique ou de stuc.

Selon M. Tustin-Fuchs, Soleil et mojito constitue le complément idéal à Veillée nocturne, en raison de son revêtement vert givré distinctif qui ajoute un raffinement sans égal aux murs.

« Soleil et mojito est l’une des couleurs les plus saisissantes de la gamme Soie vénitienne de Dulux; il n’existe rien de similaire sur le marché », explique M. Tustin-Fuchs.

Le revêtement Soie vénitienne de Dulux fait appel à une nouvelle technologie qui permet aux peintres amateurs de transformer leur espace en une seule journée, en dotant toute surface d’un fini lumineux et texturé qui s’harmonise parfaitement à leur style personnel. Offert en 40 nuances chatoyantes, ce fini produit un effet multidimensionnel riche et lisse au toucher, dont les variations de couleur subtiles ajoutent une profondeur chromatique remarquable aux murs.

M. Tustin-Fuchs recommande de créer un mur d’accent avec la nuance Soleil et mojito du revêtement Soie vénitienne de Dulux dans une pièce peinte avec Veillée nocturne. Pour un contraste plus marqué, il suggère d’agencer Soleil et mojito à un neutre raffiné d’inspiration urbaine, comme le blanc cassé Sablier (DLX1022-1), le bleu argenté Étoile nautique (DLX1036-3) ou le gris clair Glace mince (DLX1001-3) des peintures Dulux.

« Même si vous ne changez aucun autre élément à la pièce, appliquer le revêtement Soie vénitienne de Dulux sur un seul mur peut transformer complètement votre espace », conclut M. Tustin-Fuchs.

Pour obtenir davantage d’information sur les couleurs de l’année 2019 des peintures Dulux, explorer la palette complète de la marque ou découvrir les nombreuses possibilités créatives offertes par le revêtement Soie vénitienne de Dulux, visitez betonel.com.

Jusqu’au 9 septembre 2018, les peintures Dulux de PPG offrent des rabais importants sur la gamme Dulux Effects. Pour en savoir plus et trouver un magasin près de chez vous, visitez betonel.com.

Les produits Dulux de PPG sont offerts aux marchés grand public et professionnel dans plus de 260 magasins Dulux et BÉTONELMD/Dulux détenus par l’entreprise d’un bout à l’autre du Canada. Partout où est vendue la marque Dulux, vous trouverez un vaste éventail de produits de qualité et un service supérieur.

Au Canada et aux États-Unis, PPG est un chef de file de l’industrie dans le secteur des revêtements résidentiels et commerciaux, en offrant des technologies de pointe et des avancées sur le plan opérationnel par l’intermédiaire de son solide portefeuille de marques. L’entreprise fabrique et vend des produits de peinture pour l’intérieur et l’extérieur, des teintures, des produits de calfeutrage, des produits de réparation, des adhésifs et des produits de scellement pour répondre aux besoins des propriétaires et des professionnels. Son réseau de distribution comprend plus de 15 000 points de service situés dans les magasins appartenant à l’entreprise, dans divers commerces exploités par des marchands indépendants et dans toutes les principales chaînes de rénovation au Canada et aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez ppg.com/ac.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™

Chez PPG (NYSE :PPG), nous travaillons chaque jour à développer et fournir des peintures, des revêtements et des matériaux en lesquels nos clients ont confiance depuis 135 ans. Grâce à notre dévouement, à notre créativité et à notre collaboration étroite avec nos clients pour choisir la bonne voie, nous trouvons la solution aux plus grands défis de notre clientèle. Nos activités innovatrices se déroulent dans plus de 70 pays et notre siège social, situé à Pittsburgh, a déclaré un chiffre d’affaires net de 14,7 milliards de dollars pour 2017. Notre clientèle se trouve dans les marchés primaires et secondaires de la construction, des produits de consommation, du secteur industriel et des transports. Pour en savoir plus, visitez ppg.com.

We protect and beautify the world est une marque de commerce et le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Dulux est une marque déposée d’AkzoNobel et son utilisation est autorisée par PPG Architectural Coatings Canada Inc. au Canada seulement. Soie vénitienne et Métal liquide sont des marques de commerce de PPG Architectural Finishes, Inc. Bétonel est une marque déposée du groupe PPG.

