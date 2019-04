PPG : finalise l'acquisition du fabricant de revêtements automobiles Hemmelrath

PPG (NYSE: PPG) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition du fabricant de revêtements automobiles Hemmelrath. Les conditions financières de cette acquisition n'ont pas été divulguées.

Hemmelrath, qui a son siège à Klingenberg, en Allemagne, est un fabricant de revêtements destinés aux fabricants d'équipements automobiles originaux (OEM). Employant plus de 450 collaborateurs, la société exploite les installations de fabrication de Klingenberg et d'Erlenbach, en Allemagne; de Jilin, en Chine; de Duncan, en Caroline du Sud, aux Etats-Unis, et de Indaiatuba, au Brésil. Hemmelrath approvisionne les usines automobiles du monde entier, et chaque année plus de 7 millions de véhicules sont recouverts de ses produits.

Chez PPG (NYSE:PPG), nous travaillons quotidiennement pour développer et fournir les peintures, revêtements et matériaux auxquels nos clients font confiance depuis plus de 135 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus gros défis de nos clients, en collaborant étroitement avec eux afin de trouver la voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous sommes présents et innovons dans plus de 70 pays et avons enregistré des ventes nettes de 15,4 milliards d'USD en 2018.

