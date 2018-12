PPG : s'apprête à investir dans la fabrication automatisée de cellules de dosage pour les pièces et accessoires automobiles

PPG (NYSE: PPG) a annoncé aujourd'hui augmenter ses investissements dans la fabrication automatisée des cellules de dosage de peintures et revêtements connexes pour le secteur décoratif des pièces et accessoires automobiles (APAD). Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

La technologie de cellules de dosage permet à PPG d'accélérer considérablement la production et l'approbation de lots de peinture pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) automobiles et les fournisseurs de composants. Cette technologie permet aux composants de revêtements d'être automatiquement tirés des cuves de stockage dans les proportions voulues et mixés directement dans leurs conteneurs d'expédition, ce qui simplifie et accroît nettement l'efficience du processus de fabrication des revêtements.

PPG a récemment lancé l'opération de cellules de dosage APAD dans son site de revêtements de San Juan del Rio, au Mexique, et commencera la production de cellules complémentaires en 2019 à Sriperumbudur, en Inde. Ces cellules viennent s'ajouter aux récents investissements APAD de PPG en Allemagne et en Russie, et aux cellules de dosage déjà en ligne dans les sites APAD de la Société à Valladolid, en Espagne; Oak Creek, dans l'État du Wisconsin; et à Tianjin, en Chine.

"La technologie automatisée de cellules de dosage de PPG a grandement amélioré la production de peintures et de revêtements pour nos clients du monde entier", déclare Rodger Lee Pelo, directeur général international de PPG, APAD. "L'expansion de cette capacité unique renforce l'engagement de PPG envers le secteur APAD et nous permet de réagir bien plus rapidement par rapport aux besoins de nos clients, tout en accroissant la cohérence de nos produits et la netteté de nos couleurs."

La technologie de cellules de dosage est considérée comme un élément crucial dans les pièces et accessoires automobiles en raison de la gamme toujours croissante de couleurs proposées par les OEM et leurs fournisseurs, ainsi qu'en raison de l'utilisation accrue des plastiques et autres substrats. La production automatisée réduit considérablement la variabilité de la production, ce qui débouche sur une cohérence accrue des lots en termes de couleur, d'apparence et d'application, et diminue significativement les délais pour les clients.

PPG s'attelle à fournir les risques les plus bas et les meilleurs taux de rendement pour ses clients de pièces et d'accessoires automobiles. En tant qu'expert reconnu pour une correspondance efficace des finitions de peintures OEM sur le fascia et les accessoires, la société fournit la technologie, les services et l'excellence de processus nécessaires aux OEM et à leurs fournisseurs.

