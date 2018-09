PPG : termine son projet COLORFUL COMMUNITIES au Lucan Community Memorial Centre en Ontario

PPG (NYSE:PPG) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son projet COLORFUL COMMUNITIES™ à Lucan, dans l'Ontario, qui a contribué à revitaliser la patinoire couverte du Lucan Community Memorial Centre. Le programme Colorful Communities met à disposition des bénévoles et des peintures de PPG, et effectue des contributions financières, pour apporter de la couleur et de la vitalité aux communautés où la société évolue dans le monde entier, comme c'est le cas dans la province d'Ontario, où la société détient pratiquement 100 magasins de peintures DULUX® , un centre de fabrication et de R&D, et d'un bureau administratif.

Le projet a permis de rassembler neuf employés bénévoles, qui ont passé deux jours à revitaliser quatre vestiaires dans la patinoire. PPG a fourni 18 gallons de peintures Dulux par PPG, pour permettre la réalisation de ce projet.

La ville de Lucan a récemment remporté le titre de Kraft Hockeyville 2018. Dans le cadre de cette remise de prix, le Lucan Community Memorial Centre accueillera la bataille de l'Ontario, entre les Maple Leafs® de Toronto et les Senators® d'Ottawa, le 18 septembre 2018, et recevra 250 000 dollars qui seront utilisés pour rénover la patinoire.

La patinoire est également l'antre de l'équipe de hockey junior Lucan Irish, qui évolue dans la ligue provinciale de hockey junior de Ligue de hockey de l’Ontario.

"Il est toujours gratifiant de pouvoir contribuer au bien-être de sa propre communauté", déclare Martin Tustin-Fuchs, responsable des marques PPG, peintures Dulux Paints par PPG. "Le Lucan Community Memorial Centre est un élément important dans la vie des habitants de la ville, et PPG a le plaisir de participer à la remise en état et à l'embellissement de la patinoire pour les générations à venir puissent y jouer avec fierté."

Les bénévoles de PPG ont peint quatre vestiaires avec une palette de couleurs personnalisées, le bleu de Maple Leafs® de Toronto, le rouge des Senators® d'Ottawa, et le vert des Lucan Irish.

Le programme Colorful Communities, qui est l'initiative phare de PPG pour soutenir les communautés, vise à protéger et embellir les quartiers dans lesquels PPG évolue, à l'échelle mondiale. Par le biais du programme Colorful Communities , les bénévoles engagés de PPG donnent de leur temps et de la peinture PPG pour aider à transformer les biens de la communauté, en peignant des salles de classe, en redonnant des couleurs à un service de maternité, ou encore en restaurant une aire de jeu. Depuis 2015, PPG a terminé plus de 170 projets Colorful Communities, avec un impact sur près de cinq millions de personnes dans 25 pays.

PPG et la Fondation PPG ont pour objectif de redonner des couleurs et de la vitalité aux communautés PPG du monde entier. Nous avons investi plus de 10,5 millions de dollars en 2017, pour soutenir des centaines d'organisations communautaires dans 29 pays. En saisissant dans opportunités pédagogiques, nous contribuons à l'épanouissement de personnel qualifié et au développement des innovateurs de demain dans les domaines des revêtements et de la fabrication. En outre, nous donnons les moyens aux employés de PPG de décupler leur contribution en faveur de causes qui leur sont chères, en soutenant leurs travaux bénévoles et leurs dons caritatifs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.ppgcommunities.com.

At PPG (NYSE: PPG), nous travaillons chaque jour à développer et fournir des peintures, des revêtements et des matériaux en lesquels nos clients ont confiance depuis 135 ans. Grâce à notre dévouement, à notre créativité et à notre collaboration étroite avec nos clients pour choisir la bonne voie, nous trouvons la solution aux plus grands défis de notre clientèle. Nos activités innovatrices se déroulent dans plus de 70 pays et notre siège social, situé à Pittsburgh, a déclaré un chiffre d’affaires net de 14,7 milliards de dollars pour 2017. Notre clientèle se trouve dans les marchés primaires et secondaires de la construction, des produits de consommation, du secteur industriel et des transports. Pour en savoir plus, visitez www.ppg.com.

