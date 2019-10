SICO dévoile sa couleur de l'année 2020 : Cobalt Mystique!

Intemporel, le bleu profond inspire le calme et la détente dans un monde où le stress est au cœur des préoccupations

Pour l’année 2020, SICOᴹᴰ propose un retour dans l’Antiquité avec Cobalt mystique (6008-73). Un bleu profond près du violet, il est inspiré de cet envoûtant mélange de pigments de minéraux que l’on nomme bleu de cobalt. Telle une ode à la beauté intemporelle, les plus belles poteries de terre cuite méditerranéennes en ont revêtu ses attraits il y a quelques millénaires.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20191004005264/fr/

Both classic and relaxing, Mystic Cobalt is an ode to the infinite beauty of the world. Whether it reminds you of the vast expanse of the sea and an endless horizon – blue calms the spirit and lulls one into sweet nostalgia. (Photo: Business Wire)

Classique et relaxant, ce bleu puissant évoque l’infinie beauté du monde. Qu’il nous rappelle la vaste étendue de la mer ou l’horizon sans fin du ciel, le bleu détend et laisse l’esprit s’abandonner à la douce nostalgie des jours heureux.

Le besoin croissant de se reconnecter dans un monde rempli d’anxiété était un thème récurrent lors du récent atelier mondial de la couleur de PPG. Cet événement annuel rassemble plus de 20 experts en couleurs de PPG dans les secteurs de la peinture et des teintures pour l'automobile, l'électronique, l'aérospatiale et la maison. Pendant plusieurs jours, les experts analysent les courants sociétaux, la démographie et les inspirations culturelles globales pour déterminer la couleur globale de PPG, incluant la couleur de l'année Sico.

« Nuance du ciel et de la mer, Cobalt mystique inspire une reconnexion avec la nature dans un monde moderne accablé par l’anxiété », indique Dominique Pépin, directrice marketing principale de Sico. « À une époque où le stress est au cœur des préoccupations, s’entourer de tons aux effets calmants est nécessaire. »

Accueillir Cobalt mystique (6008-73) dans son chez-soi, c’est bénéficier de son effet apaisant qui vous ancre tout doucement dans le moment présent. Il facilite également le passage des couleurs neutres à un univers plus coloré et constitue la toile de fond parfaite pour mettre en scène des couleurs plus éclatantes.

Pour intégrer ce bleu dans votre espace, Sico suggère ces divers agencements tendances :

Cobalt mystique et Duvet d’oie blanche (6183-11) : c’est avec raison que l’agencement du bleu et du blanc est classique. Jumelez Cobalt mystique à des éléments décoratifs blanc pur et laissez-vous transporter jusqu’aux abords des Cyclades grecques.

Cobalt mystique et Châtaigner (6072-73) : le métissage culturel s’inspire de la crème du design de toutes les régions du monde pour ajouter une touche d’exotisme et de fraîcheur à votre décor. Les motifs africains, les statuettes faites à la main et les fibres naturelles du Moyen-Orient se fondront parfaitement au Cobalt mystique.

Cobalt mystique et Sarrasin jaune (6113-54) : jumelez les tons de moutarde ou encore des teintes plus ocre au Cobalt mystique et vous trouverez un allié naturel pour illuminer les cœurs et ensoleiller votre demeure. Sur un fond de moulures placées de manière originale, l’ensemble respirera l’audace et la confiance.

Pour télécharger des photos, visitez media.sico.ca (mot de passe : cobalt).

Depuis 1937, la marque Sico offre aux consommateurs canadiens une gamme complète de peintures d’intérieur et d’extérieur de grande qualité. Reconnue comme le leader dans le marché, vous pouvez trouver la marque Sico chez plus de 750 détaillants. Sico offre également la marque SICO EXPERTMD, une gamme spécialisée vendue exclusivement aux professionnels puisqu’elle a été développée pour répondre à leurs besoins. PPG Revêtements Architecturaux au Canada et aux États-Unis est un chef de file dans le secteur des revêtements résidentiels et commerciaux qui offre des technologies de pointe et des avancées sur le plan opérationnel par l’intermédiaire de son solide portefeuille de marques. L’entreprise fabrique et vend des produits de peinture pour l’intérieur et l’extérieur, des teintures, des produits de calfeutrage, des produits de réparation, des adhésifs et des scellants pour répondre aux besoins des propriétaires et des professionnels. Son réseau de distribution comprend plus de 15 000 points de vente situés dans les magasins appartenant à l’entreprise, dans divers commerces exploités par des marchands indépendants et dans toutes les principales chaînes de rénovation au Canada et aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le site www.ppg.com.

PPG : NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDEMC

Chez PPG (NYSE:PPG), nous travaillons chaque jour à développer et à fournir des peintures, des revêtements et des matériaux en lesquels nos clients ont confiance depuis plus de 135 ans. Grâce à notre dévouement, à notre créativité et à notre collaboration étroite avec nos clients pour choisir la bonne voie, nous trouvons la solution aux plus grands défis de notre clientèle. Nos activités innovatrices se déroulent dans plus de 70 pays et notre siège social, situé à Pittsburgh, a déclaré un chiffre d'affaires net de 15,4 milliards de dollars pour 2018. Notre clientèle se trouve dans les marchés primaires et secondaires de la construction, des produits de consommation, du secteur industriel et des transports. Pour en savoir plus, visitez le www.ppg.com.

Nous protégeons et embellissons le monde est une marque de commerce et le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Sico et Sico Expert sont des marques déposées du groupe PPG. © 2019 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191004005264/fr/