PPG : relèvement d'objectifs pour le 3e trimestre

11/08/2020 | 15:19

Le chimiste spécialisé dans les peintures PPG annonce que ses ventes du mois de juillet ont dépassé ses attentes initiales, l'amenant à rehausser ses estimations de volumes de ventes pour son troisième trimestre 2020.



Ainsi, le groupe basé à Pittsburgh en anticipe désormais pour le trimestre en cours une baisse de 6 à 11% hors effets de changes par rapport à la même période en 2019, à comparer à une contraction de 8 à 15% attendue précédemment.



Combiné à la gestion de coûts qui permet un meilleur levier opérationnel, ce relèvement de prévisions de ventes conduit PPG à n'attendre plus qu'une diminution de 10 à 15% de sa marge opérationnelle, après une baisse d'environ 25% au deuxième trimestre.



