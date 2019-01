Prabhat Dairy : Lactalis rachète les produits laitiers de l'indien Prabhat 0 22/01/2019 | 07:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PARIS (Reuters) - Le groupe indien Prabhat Dairy Ltd a annoncé la vente de son activité de produits laitiers au Français Lactalis pour 17 milliards de roupies (environ 210 millions d'euros). Prabhat, qui entend renforcer à la place ses activités d'alimentation pour le bétail, vendra sa division Sunfresh Agro Industries à la filiale indienne de Lactalis, Tirumala Milk Products. L'annonce de l'opération fait bondir l'action du groupe indien, à son plus haut niveau en séance depuis plus de deux ans. (Harish Bhaskar, Gilles Guillaume, édité par Benoît Van Overstraeten) 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur PRABHAT DAIRY LTD 07:57 PRABHAT DAIRY : Lactalis rachète les produits laitiers de l'indien Prabhat RE