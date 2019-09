Prada : Bernstein n'est plus vendeur

10/09/2019 | 09:38

Passant en revue les valeurs du luxe selon leur rapport à la communication numérique et aux réseaux sociaux, Bernstein a relevé son conseil sur l'action du groupe de luxe italien Prada, cotée à Hong Kong. Passant à 'performance de marché', les analystes abandonnent leur conseil vendeur de 'sous-performance'. Même si l'objectif de 21,3 dollars de Hong Kong reste inférieur de plus de 10% au cours actuel.



De par le nombre de ses 'followers' sur Instagram, l'un des réseaux sociaux utilisés préalablement à nombre d'achats de produits de luxe, Prada se classe en sixième position, derrière Chanel, quasi ex-aequo avec Gucci, Louis Vuitton, Christian Dior et Dolce & Gabbana. Et avant Burberry.



Cela étant, le relèvement du conseil de Bernstein s'explique par des raisons de valorisation, le titre Prada ayant nettement sous-performé celui de Burberry (toujours conseillé à 'sous-performance') depuis le creux de l'été. Au point que les deux titres se traitent environ trois fois le ratio de valeur d'entreprise / CA pour 2019, contre 3,9 pour les valeurs du luxe suivies par Bernstein.













