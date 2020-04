Prada : Credit Suisse reste neutre, revoit sa cible

22/04/2020 | 12:15

L'analyste Credit Suisse annonce ce matin rester neutre sur le titre du groupe de luxe Prada, avec un objectif de cours revu à la baisse.



La cible du broker passe en effet de 25 à 21 dollars de Hong Kong, où il est coté.



'L'accélération des ventes au quatrième trimestre (...) était en effet encourageante pour une marque en phase de retournement. Cependant, une exposition supérieure à 40% à l'Europe et de nouvelles incertitudes sur le COVID-19 conduisent non seulement à des fermetures de magasins et à une baisse du trafic à court terme, mais ont également un impact négatif sur le sentiment et la richesse des consommateurs à moyen terme', regrette Credit Suisse.



