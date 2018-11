Prada : Credit suisse entame le suivi à l'achat

27/11/2018 | 11:35

Credit suisse suit désormais l'action du groupe de luxe italien Prada, qu'il préconise d'acheter ('surperformance'). L'objectif de cours assigné à l'action cotée à la Bourse de Hong Kong à titre principal est de 36 dollars locaux, soit un potentiel de hausse de plus de 25%.



Dans des volumes étroits, le titre-miroir coté à la Bourse de Berlin prend 2,6% ce matin.



'Après quatre années de recul', attaque Credit suisse, 'nous nous attendons à une reprise progressive des ventes ainsi qu'à un rebond des marges après des plus bas historiques', la marge opérationnelle devant passer de 11,5% en 2017 à 16% en 2020, pronostique une note.



En effet, après avoir étudié la stratégie produit et de distribution du groupe ainsi que sa présence sur les réseaux sociaux, les analystes estiment que les contre-performances récentes de Prada découlent 'de problèmes d'exécution', la marque demeurant intacte. De plus, les gammes se renouvellent et la croissance organique, qui était de 10% au 1er semestre 2018, devrait rester élevée. Bref, en moyenne, le bénéfice par action Prada devrait augmenter de 18% l'an sur la période 2017/2020 et ainsi mieux se comporter que son secteur, ce qui justifie un PER 2019 de 22 fois contre 21 fois pour les valeurs comparables.



Selon Credit suisse, et après que les valeurs du luxe aient été malmenées, la baisse de 35% de l'action Prada depuis les plus hauts atteints en mai 'présente un point d'entrée attractif'.







