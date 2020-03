Prada : les perspectives sur les ventes de Morgan Stanley

19/03/2020 | 15:24

Morgan Stanley estime que les résultats de l'exercice 2019 pour Prada étaient globalement conformes aux attentes. ' L'élan de la marque s'est considérablement amélioré vers la fin de l'année, les ventes au détail atteignant deux chiffres de croissance à taux de change constant au 4ème trimestre (par rapport à notre estimation élevée à un chiffre) '.



Morgan Stanley indique que la récente épidémie du coronavirus a complètement changé les perspectives. ' Bien que la direction ait déclaré dans un communiqué de presse qu'elle met en oeuvre un plan d'urgence complet pour atténuer les effets du Covid-19 en s'appuyant sur sa chaîne d'approvisionnement flexible et une organisation allégée, nous nous attendons à ce que le Groupe souffre autant que ses pairs, les ventes du premier trimestre ayant probablement baissé de plus de -30% et les perspectives sont très incertaines pour le reste de l'année '.



Morgan Stanley confirme son conseil ' pondérer en ligne ' sur la valeur et fixe l'objectif de cours à 30 dollars de Hong Kong.



' Alors que le titre a déjà baissé d'environ 35% sur un an, nous pensons que la situation sera difficile pour que les investissements dans l'environnement actuel, malgré l'amélioration de la dynamique de marque en début d'année ' rajoute le bureau d'analyses.



Nous notons également une baisse significative du dividende à 0,02 E par action (en baisse d'environ 70% en glissement annuel) qui n'auraient peut-être pas été pleinement anticipées par les investisseurs, mais cela ne semble trop surprenant à la lumière de la situation macroéconomique actuelle.



