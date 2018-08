Praxair : feu vert sous conditions de Bruxelles à la fusion

21/08/2018 | 14:32

La Commission européenne a autorisé, lundi après-midi, le projet de concentration entre les groupes de gaz industriels Praxair et Linde, autorisation néanmoins subordonnée à la cession d'un vaste ensemble d'activités.



Suite à un examen approfondi, Bruxelles a en effet conclu que l'opération envisagée, telle qu'initialement notifiée, aurait sensiblement réduit la concurrence sur plusieurs marchés de l'Espace économique européen (EEE).



Pour dissiper ses craintes, Praxair et Linde ont toutefois proposé la cession à un acquéreur approprié de toute l'activité gazière de Praxair dans l'EEE, le transfert des parts de Praxair dans SIAD, et la cession de contrats d'approvisionnement supplémentaires en hélium.



