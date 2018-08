Praxair : seuil de revenus pour la fusion dépassé

22/08/2018 | 10:29

Linde et Praxair indiquent qu'après des contacts supplémentaires avec les autorités de la concurrence, elles s'attendent maintenant à ce que le seuil de revenus déterminé pour des engagements de cessions, soit dépassé.



Les groupes de gaz industriels rappellent que selon leur accord de fusion, ils doivent se mettre d'accord sur tout engagement de cession dépassant ce seuil. Ils restent en dialogue constructif entre eux et avec les régulateurs sur la façon de satisfaire leurs exigences.



