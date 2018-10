Precia Molen : acquisition en Australie Méridionale

15/10/2018 | 07:42

Precia Molen annonce le rachat des activités d'Adelaide Weighing, basée à Adelaïde en Australie Méridionale. Elles seront intégrées dès ce jour à une filiale nouvellement créée sous le nom de Precia Molen South Australia.



Spécialisée dans les instruments de pesage industriel, Adelaide Weighing intègre l'un des seuls ateliers de fabrication de ponts bascules d'Australie. Elle emploie 14 personnes et réalise chiffre d'affaires d'environ deux millions de dollars australiens.



Les opérations de Precia Molen en Australie compteront alors 20 personnes à son effectif, répartis sur trois localisations (Brisbane, Sydney et Adélaïde) couvrant ainsi trois des principales régions économiques

australiennes.



