PrediLife : succès de l'introduction en bourse

19/12/2018 | 07:59

PrediLife annonce la réussite de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris, réalisée dans le cadre d'une offre à prix ouvert (OPO) en France et d'un placement global, qui lui permet de lever 3,6 millions d'euros par voie d'augmentation de capital.



Le nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre s'établit à 386.154, dont 83,6% pour le placement global et 16,4% pour l'OPO. Le prix applicable a été fixé à 9,30 euros par action, la capitalisation boursière de PrediLife ressortant ainsi à 25,7 millions d'euros.



La société de médecine personnalisée pour prédire les risques de maladies graves ajoute que le règlement-livraison des actions nouvelles émises interviendra le 20 décembre sur Euronext Growth Paris et que le début des négociations est prévu le 21 décembre.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.