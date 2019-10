Predilife : Predilife : résultats semestriels 2019

Paris, France, le 16 octobre 2019 18h CET – PrediLife (Euronext Growth : ALPRE / FR0010169920), société qui développe des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2019, arrêtés par le conseil d'administration du 16 octobre 2019.

Stéphane Ragusa, Fondateur et Président Directeur Général de PrediLife déclare : « La commercialisation de nos tests a démarré en juin 2019 dans un premier centre en France, l'Hôpital Américain de Neuilly. Les tests génétiques sont réalisés à l'Institut Curie avec qui la chaîne de production est aujourd'hui pleinement opérationnelle. Nous avons ainsi pu élargir notre offre à d'autres centres médicaux en septembre, en France, Belgique, Suisse, Italie et Monaco.

Aux Etats-Unis, les tests génétiques sont réalisés chez Precision Genetics Inc, Grenville SC et nous avons en outre signé avec deux centres médicaux américains, en Californie et dans l'Ohio.

PrediLife est entrée dans sa phase de commercialisation. Nous avons aujourd'hui 10 centres de diffusion de nos tests, en Europe et aux Etats-Unis et l'équipe travaille à accélérer ce déploiement commercial ».

Information financière sélectionnée au 30 juin 2019

en euros 1er semestre 2019 1er semestre 2018 Produits d'exploitation 0 58 414 dont chiffre d'affaires 11 841 4 375 Charges d'exploitation -1 286 032 756 086 Résultat d'exploitation -1 274 191 -697 672 Résultat net de l'ensemble consolidé -1 172 294 -628 563

Lancement commercial de MammoRisk®

Au cours du premier semestre de l'exercice 2019, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 11,8 milliers d'euros en « pay per use » pour environ 50 patientes au lieu des licences que nous proposions en 2018. Ce chiffre d'affaires a été réalisé auprès de l'Hôpital Américain de Neuilly, au cours du seul mois de juin, qui a vu le lancement effectif du Women's Risk Institute.

PrediLife a poursuivi ses efforts commerciaux tant en Europe qu'aux Etats-Unis et le test MammoRisk® est désormais proposé aux patientes de dix centres médicaux (gynécologues, radiologues, généralistes et centres premiums), ces différents canaux permettant d'adresser une cible qui est aujourd'hui constituée de millions de patientes en Europe et aux Etats-Unis.

Faits marquants du 1er semestre 2019

Signature du partenariat avec l'Institut Curie qui réalise nos tests génétiques et chez qui nous avons installé nos propres équipements

Signature du partenariat avec Precision Genetics (laboratoire CLIA) pour l'Amérique du Nord

Evènements post-clôture

La société a réalisé en date du 5 juillet 2019 une augmentation de capital de 1,35 million d'euros par placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier.

Le projet MyPebs (My Personal Breast Cancer Screening) lancé en 2018 à travers 5 pays et réunissant 25 partenaires internationaux dont PrediLife est entré dans sa phase opérationnelle au mois de septembre 2019 avec l'inclusion de la première femme au sein du centre français de l'étude, Gustave Roussy. L'objectif de MyPebs est d'évaluer une nouvelle stratégie de dépistage du cancer du sein, basée sur le risque individuel de chaque femme de développer cette maladie. Au total 85 000 femmes volontaires âgées de 40 à 70 ans sont appelées à participer à l'étude. Les résultats de cette étude sont attendus en 2024 mais Predilife peut commercialiser parallèlement les tests utilisés dans My-PEBS et ce de manière exclusive selon le contrat signé entre les 25 partenaires.

Contacts

Predilife

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

Pierre Verdet

Directeur Général Délégué

investisseurs@predilife.com

À propos de PrediLife

Predilife est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) à des modèles mathématiques exploitant des données statistiques. Predilife vise dans un premier temps à commercialiser en Europe et aux États-Unis Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein.

Pour en savoir plus: http://www.predilife.com

https://www.linkedin.com/company/predilife

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60625-communique-de-presse_resultats-semestriels-2019_vf.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews