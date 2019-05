Primerica : La carte de pointage sur la sécurité financière de Primerica met en évidence le manque de préparation financière des Canadiens à revenu moyen

La plus grande préoccupation est le fait de ne pas épargner suffisamment pour la retraite

Primerica, Inc. (NYSE: PRI), un fournisseur de premier ordre de services financiers aux familles à revenu moyen en Amérique du Nord, a publié aujourd'hui son Relevé de surveillance sur la sécurité financière au Canada de 2019, qui a révélé que plusieurs Canadiens demeurent préoccupés par leur sécurité financière à long terme. D'après un sondage auprès de 1 000 Canadiens à revenu moyen, qui ont un revenu de ménage se situant entre 20 000 $ et 100 000 $, le Relevé de surveillance a révélé que plusieurs familles n'entreprennent pas les démarchent nécessaires pour assurer leur avenir financier.

Le Relevé de surveillance sur la sécurité financière au Canada de 2019 (ci-après le « Relevé de surveillance ») donne un aperçu détaillé du niveau de préparation financière des Canadiens à revenu moyen, de leurs habitudes ainsi que de leurs inquiétudes. Il en sort que seul un tiers des répondants pensent qu'ils maîtrisent les concepts financiers généraux, tels que l'établissement de budget, l'épargne et les placements. D'après la carte de pointage sur la sécurité financière du Relevé de surveillance, ceux qui ont rencontré un professionnel de la finance ont affiché une meilleure connaissance des concepts financiers et semblent mieux préparés financièrement. Par ailleurs, sans surprise, lorsqu'on leur donne le choix entre rencontrer un professionnel accrédité en personne ou effectuer eux-mêmes des recherches en ligne pour prendre une décision importante sur le plan financier, la majorité des participants (64 %) aimeraient discuter avec un professionnel.

L'épargne pour la retraite est la plus grande préoccupation des Canadiens à revenu moyen (62 %). Cependant, la majorité d'entre eux ne considèrent l'épargne pour la retraite comme étant un facteur de réussite qu'une fois qu'ils ont dépassé l'âge de 50 ans, leur laissant ainsi peu de temps pour épargner les fonds nécessaires en vue d'assurer une retraite confortable. Beaucoup d'entre eux craignent que leur famille ne soit pas en mesure de payer ses factures dans l'éventualité de leur décès (52 %).

« Primerica est au service des familles de la classe moyenne au Canada depuis trois décennies, et nous n'étions pas surpris d'apprendre dans le Relevé de surveillance que la plupart des familles de travailleurs ne se sentent pas assez confiantes pour prendre les mesures nécessaires en vue de réaliser leur sécurité financière, » a affirmé John Adams, le chef de la direction de Primerica Canada. « Tous les jours, les représentants de Primerica s'efforcent d'aider les familles à revenu moyen partout au pays. Nous leur expliquons les concepts financiers dans un langage simple et leur proposons une stratégie pour les aider à déterminer les prochaines étapes appropriées à suivre pour assureur un meilleur avenir financier. »

Erreurs financières couteuses

Près de deux tiers des répondants (61 %) reconnaissent avoir pris au moins une très mauvaise décision, qui a entraîné une perte moyenne de plus de 29 000 $.

Beaucoup de Canadiens sont préoccupés par les dettes de cartes de crédit

Les dettes élevées sur les cartes de crédit demeurent une préoccupation pour les Canadiens à revenu moyen. La dette moyenne sur les cartes de crédit est de plus de 3 300 $ et près de la moitié d'entre eux ne paient pas le solde de leur carte de crédit chaque mois. La situation des milléniaux est bien pire que celle de leurs homologues plus âgés, dans la mesure où le pourcentage d'entre eux qui effectue seulement le paiement minimum ou moins chaque mois est deux fois plus élevé (21 % contre 11 %).

Préparation aux urgences

Un peu plus qu'un tiers des Canadiens sont confiants qu'ils pourraient payer pour une dépense d'urgence et 65 % s'inquiètent comment leur famille s'en tirerait financièrement en cas de dépense médicale importante ou en cas de récession économique majeure.

Avantage d'un professionnel de la finance pour la préparation financière à long terme

Pour évaluer le degré de préparation financière à long terme, le Relevé de surveillance comprend une carte de pointage sur la sécurité financière.

Les personnes sondées ont été notées selon l'éventualité de leur engagement dans les principes fondamentaux de préparation financière suivants :

Effectuer plus que le paiement minimum sur vos factures de carte de crédit chaque mois.

Détenir une police d'assurance-vie d'au moins 50 000 $.

Épargner chaque mois, quel qu'en soit le montant.

Investir une partie de leurs épargnes dans des produits financiers plutôt que dans des liquidités.

Avoir suffisamment d'épargnes pour couvrir trois mois de dépenses si le soutien de famille perd son emploi.

Plus d'un quart des Canadiens à revenu moyen (27 %) ont déclaré qu'ils appliquent seulement un ou deux de ces principes financiers. Ceux qui ont rencontré un professionnel de la finance ont démontré des résultats de pointage plus convaincants : 82 % de ceux qui ont rencontré un professionnel de la finance ont obtenu au moins une cote C, comparativement à seulement 54 % de ceux qui n'en ont pas rencontré.

« Le Relevé de surveillance sur la sécurité financière confirme que tout le monde veut assurer sa sécurité financière et que la plupart des gens tireraient avantage de l'aide d'un professionnel de la finance pour établir une stratégie qui leur permettra d'atteindre cet objectif, » a ajouté John Adams. « Fort de ses 33 ans d’expérience dans l'aide à la préparation de l'avenir financier des familles à revenu moyen, Primerica est particulièrement bien placée pour répondre à ce besoin essentiel. »

À propos du Relevé de surveillance sur la sécurité financière de Primerica

Le sondage a été élaboré et réalisé par Golfdale Consulting, une entreprise indépendante de recherche et d'études, pour le compte de Primerica. Ce sondage en ligne représentatif à l'échelle nationale, dans le cadre duquel on a interrogé 1 000 Canadiens à revenu moyen, a une marge d'erreur de 3 % et un niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été réalisé en février 2019 pour mieux comprendre les connaissances, l'attitude et les comportements des Canadiens à revenu moyen à l'égard de leurs finances personnelles. Les personnes interrogées étaient âgées d'au moins 18 ans et avaient un revenu de ménage se situant entre 20 000 $ et 100 000 $ CA. Pour consulter le rapport complet, veuillez visiter le site de Primerica Canada à l'adresse : http://www.primericacanada.ca/public/canada/our-impact.html

À propos de Primerica, Inc.

Primerica Inc. dont le siège social est situé à Duluth, en Géorgie, offre des services financiers aux ménages à revenu moyen en Amérique du Nord. Au Canada, le siège social de Primerica est situé à Mississauga, en Ontario. Les représentants de Primerica renseignent leurs clients sur la façon de mieux préparer leur avenir financier en évaluant leurs besoins et en leur proposant des solutions adéquates au moyen de l’assurance vie temporaire et des fonds distincts par l'entremise de La Compagnie d'Assurance-Vie Primerica du Canada, des fonds communs de placement par l'entremise de Les Placements PFSL du Canada Ltée, ainsi que des prêts de consolidation de dettes, de l'assurance invalidité et d'autres produits financiers. Au 31 décembre 2018, en Amérique du Nord, Primerica assurait la vie de plus de cinq millions de personnes et gérait plus de deux millions de comptes de placement, et elle s'est classée deuxième plus grand émetteur de couverture d'assurance-vie temporaire en 2018. Le titre de Primerica fait partie de l'indice S&P 400 de sociétés de moyenne capitalisation et de l'indice Russell 2000, et il s’échange à la Bourse de New York sous le symbole « PRI »

