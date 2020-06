PRISMAFLEX INTERNATIONAL : les perspectives éclipsent le retour à un Ebitda positif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les temps sont durs, les marchés aussi! Le titre du spécialiste de la fabrication et de la commercialisation de mobilier urbain et de panneaux d'affichage, Prismaflex International, recule de 5% à 5,70 euros alors qu'il a annoncé, lundi soir, le retour à un Ebitda annuel positif, un chiffre d'affaires en hausse ainsi qu'une perte moindre que lors de l'exercice précédent.En revanche, si la société souligne qu'elle enregistre une bonne performance de ses ventes en lignes, elle indique que la baisse d'activité devrait être de l'ordre de 40% au premier trimestre de son exercice 2020-2021 en comparaison du premier trimestre 2019-2020.Ce, avec un recul plus marqué sur l'activité Print, compte tenu de son exposition à des secteurs durement touchés par la crise, comme l'événementiel, l'affichage et le retail. L'activité Hardware est, quant à elle, moins affectée grâce à un carnet de commandes bien orienté et des livraisons aux clients maintenues.Le groupe a publié un Ebitda annuel 2019-2020 (clos au 31 mars) de 2,10 millions d'euros contre -0,42 million un an plus tôt, porté par la hausse de l'activité et les actions de réductions de coûts de l'entreprise. La perte nette (part du groupe) ressort, pour sa part, à 2,47 millions après -3,25 millions un an plus tôt.Le chiffre d'affaires est, pour sa part, en hausse de 2,9% à périmètre constant à 51,23 millions d'euros. Ce, grâce à une performance solide de l'activité Print et au rebond des ventes de panneaux LED.La société souligne que ses fonds propres s'élèvent à 18,9 millions au 31 mars 2020. Aussi, les flux de trésorerie générés par l'activité sont en nette progression à 4,5 millions, en raison de la hausse de la capacité d'autofinancement et de la nette réduction du BFR liée à la baisse contrôlée des stocks.La dette financière nette ressort, pour sa part, à 9,6 millions d'euros hors IFRS 16 contre 12,1 millions au 31 mars 2019. Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) s'établit ainsi à 0,51 avant IFRS 16 après 0,57 en 2019-2018.Prismaflex International ajoute que la trésorerie a été également renforcée par l'obtention de prêts pour un montant total de 2,8 millions d'euros (dont 1,5 millions de PGE) auprès des banques des différentes filiales.L'entreprise a indiqué qu'un nouveau point d'activité sera effectué lors de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2020-2021, le 23 juillet 2020.