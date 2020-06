Prismaflex International : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Prismaflex International a publié un Ebitda annuel 2019-2020 (clos au 31 mars) de 2,10 millions d'euros contre -0,42 million un an plus tôt. Le résultat net (part du groupe) ressort, pour sa part, à -2,47 millions après -3,25 millions lors de l'exercice précédent. En termes de perspectives, le groupe souligne que la baisse d'activité devrait être de l'ordre de 40% au premier trimestre 2020-2021. La société précise toutefois qu'il enregistre une bonne performance de ses ventes en ligne.Le chiffre d'affaires 2019-2020 du spécialiste de la fabrication et de la commercialisation de mobilier urbain et de panneaux d'affichage est en hausse de 2,9% à périmètre constant à 51,23 millions d'euros.Prismaflex International ajoute que la trésorerie a été également renforcée par l'obtention de prêts pour un montant total de 2,8 millions (dont 1,5 millions de PGE) auprès des banques des différentes filiales.La société précise que ses fonds propres s'établissent à 18,9 millions au 31 mars 2020. Aussi, les flux de trésorerie générés par l'activité sont en nette progression à 4,5 millions, en raison de la hausse de la capacité d'autofinancement et de la nette réduction du BFR liée à la baisse contrôlée des stocks.La dette financière nette, incluant les dettes locatives de 1,9 millions d'euros liées à l'application de la norme IFRS 16 – contrat de location, ressort, pour sa part, à 11,5 millions (9,6 millions hors IFRS 16 à comparer à 12,1 millions au 31 mars 2019). Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres (gearing) s'établit ainsi à 0,61 (0,51 avant IFRS 16 vs 0,57 en 2019-2018).L'entreprise a indiqué qu'un nouveau point d'activité sera effectué lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 le 23 juillet 2020.