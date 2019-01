Éléments d'analyse de l'activité :

L'activité impression réalise un solide 3 ème trimestre (+7,3%), bénéficiant notamment de l'intégration de FPI. Cette activité est désormais en croissance après 9 mois d'exercice.

L'activité cadres (hardware) reste fortement pénalisée par le décalage de livraisons sur les produits LED.

Anthem Displays confirme son potentiel au sein du Groupe, en réalisant un chiffre d'affaires de 2,0 M€ sur le seul 3 ème trimestre (4,0 M€ depuis le début de l'exercice).

trimestre (4,0 M€ depuis le début de l'exercice). Le carnet de commandes au 31 décembre 2018, s'élève à 9,1 M€, proche du niveau du 30 septembre 2018

Chiffre d'affaires consolidé à 9 mois (1er avril 2018 – 31 décembre 2018)

Cumul : 1er avril 2018– 31 décembre 2018 T3 : 1er oct 2018 – 31 déc 2018 Non audités 9 Mois 9 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2018-2019 2017-2018 Var. M€ Var. % T3 18/19 T3 17/18 Var. M€ Var. % Activité impression 23,07 22,79 +0,27 +1,2% 8,16 7,61 +0,55 +7,3% Activité cadres 13,18 17,00 -3,82 -22,5% 4,48 7,89 -3,41 -43,2% Total de la période 36,25 39,79 -3,54 -8,9% 12,64 15,50 -2,85 -18,4% Total à devises constantes 36,53 39,79 -3,26 -8,2% 12,66 15,50 -2,83 -18,3%

L'impact devises au semestre est essentiellement lié au ZAR ainsi qu'aux dollars US et canadien.

Au 3ème trimestre, l'activité impression, renforcée par l'intégration de FPI (consolidée depuis le 1er novembre 2018) qui a contribué pour 0,50 M€ sur la période, a confirmé sa bonne orientation avec une croissance globale de +7,3%. Sur 9 mois, cette activité est désormais en légère croissance de +1,2%, à 23,07 M€, malgré un impact devises défavorable de -0,21 M€. Le segment décoration intérieure contribue à hauteur de 4,10 M€ à cette performance.

Faisant face à une base de comparaison exigeante, l'activité cadres (hardware) demeure pénalisée par un contexte conjoncturel globalement moins favorable en Europe, et en particulier en France, qui génère l'attentisme des clients. De plus, la livraison d'une commande significative de plusieurs millions d'euros en Allemagne, positionnée initialement au 1er semestre, est toujours décalée et devrait finalement être comptabilisée en grande partie sur le prochain exercice. Aux Etats-Unis, Anthem Displays réalise un chiffre d'affaires de 2,0 M€, dont 1,8 M€ sur le LED, en bénéficiant notamment d'un rattrapage de commandes. La société multiplie ainsi par deux son chiffre d'affaires depuis le début de l'exercice.

Tendances pour la fin de l'exercice

Au 31 décembre 2018, le carnet de commandes s'élevait à 9,1 M€, essentiellement constitué de commandes sur l'activité cadres. Compte tenu du décalage d'une partie de son activité sur le prochain exercice, le Groupe devrait générer une perte opérationnelle sur l'exercice en cours qui sera clos fin mars 2019. Le Groupe demeure confiant dans sa capacité à renouer avec une croissance rentable au titre de l'exercice suivant (31 mars 2020). A ce titre, les charges devront être optimisées afin de retrouver l'équilibre opérationnel en France.

En parallèle, le Groupe s'attachera à poursuivre la bonne intégration des acquisitions réalisées aux Etats-Unis et en France.

Prochain rendez-vous : Communiqué du chiffre d'affaires annuel 2018/2019, le 14 mai 2019 après bourse.

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT

ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP

EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

Contacts :

Luc Cormoreche – Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com

Amalia Naveira – Marie-Claude - Relations analystes/investisseurs /presse

Tél : 04 72 18 04 93 – anaveira@actus.fr / mctriquet@actus.fr

