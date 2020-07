Le contexte sanitaire et économique pèse sur l'activité



Éléments d'analyse de l'activité :

Fort impact de la pandémie Covid-19 sur avril et mai. Amorce de reprise en juin.

L'activité « Print » (-49%) est fortement pénalisée par son exposition à des secteurs durement touchés par les mesures de restrictions. En revanche, la décoration intérieure, boostée par les ventes internet, est en croissance.

L'activité Hardware affiche une meilleure résistance grâce à des ventes de panneaux LED bien orientées sur la période avec des livraisons assurées de contrats internationaux.

Un carnet de commandes préservé au 30 juin 2020 de 9,6 M€, supérieur à celui du 30 juin 2019.

Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre

1er avril 2020 – 30 juin 2020 Non audité 3 mois 3 mois En M€ (estimé) 2020-2021 2019-2020 Var M€ % Activité Print 4,39 8,61 -4,22 -49,0% Activité Hardware 3,85 4,21 -0,36 -8,6% Total T1 8,24 12,82 -4,58 -35,7% Total à devises constantes 8,29 12,82 -4,53 -35,3%

L'impact devises constantes s'explique principalement par la variation du ZAR.

Sur le premier trimestre de son exercice 2020-2021, Prismaflex International enregistre un chiffre d'affaires de 8,2 M€ en recul de -36%. Cette évolution est légèrement meilleure que l'estimation initiale donnée mi-juin, en raison d'une fin de trimestre plus dynamique qu'anticipé. La majorité de la baisse d'activité s'est concentrée sur les mois d'avril et mai, correspondant à la période de confinement en Europe. L'activité a commencé à se redresser en juin, avec une baisse limitée à -9,8% sur le mois.

Le « Print » a été l'activité la plus impactée sur le trimestre, étant directement exposée au ralentissement économique induit par la crise sanitaire qui a touché de nombreux clients, en particulier dans le domaine évènementiel, l'affichage et le retail. Le chiffre d'affaire ressort ainsi à 4,4 M€ en baisse de -49%. Cette évolution a été cependant atténuée par le retour à la croissance de la décoration intérieure (+8%), qui bénéficie du développement des ventes en ligne (+74%).

Les ventes de l'activité « Hardware » ont affiché une bonne résistance avec un recul limité à -8,6%. Les ventes de panneaux LED sont en effet en croissance sur ce trimestre (3,4 M€ vs 2,5 M€ en N-1), soit +37%), bénéficiant notamment de livraisons en Italie et au Brésil dans le cadre des contrats remportés sur l'exercice précédent. Les activités traditionnelles (panneaux d'affichage statiques, trivision, mobilier urbain) ainsi que les ventes de panneaux LED aux USA ont plus souffert.

Tendances pour l'exercice

Bien que la prise de commandes se soit logiquement ralentie lors du 1er trimestre, le carnet de commandes reste à un niveau supérieur à celui de l'année dernière au 30 juin (9,6 M€ vs 9,1 M€).

La reprise de l'activité se confirme mais reste très progressive dans un contexte économique toujours fragile qui favorise l'attentisme des donneurs d'ordre. Les évolutions sont encore très hétérogènes selon les zones, avec une situation toujours très difficile actuellement aux États-Unis, le principal donneur d'ordre de la filiale américaine ayant gelé ses commandes. Les incertitudes restent nombreuses et la vigueur de la reprise économique attendue à partir du mois de septembre en Europe et en Amérique du Nord conditionnera la capacité du Groupe à retrouver un niveau d'activité plus en phase avec la dynamique pré-Covid 19.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale le 30 septembre 2020 à 14h30 dans les locaux du Groupe à Saint Clément les Places (69930).

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre, le 29 octobre 2020 après bourse.

