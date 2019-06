Prismaflex International : Résultats annuels au 31 mars 2019

Des actions structurantes stratégiques pour le futur : accélération de la pénétration du marché US à la suite de l'acquisition d'Anthem Displays, renforcement de l'offre Impression pour les afficheurs avec FPI et mise en œuvre au deuxième semestre

L'activité Print a fait preuve d'une bonne résistance avec un chiffre d'affaires de 31,0 M€ en hausse de 0,5% (-2,3% en organique). L'activité Hardware a quant à elle été fortement impactée par des décalages de livraisons et un attentisme marqué des donneurs d'ordre. Son chiffre d'affaires affiche ainsi une baisse de -6,3 M€ (-11,2 M€ à périmètre constant).

Ce manque d'activité impacte mécaniquement les résultats de l'exercice. Le résultat opérationnel affiche ainsi une perte de -2,3 M€ qui se décompose de la manière suivante :

-1,4 M€ de perte opérationnelle sur le périmètre comparable, les coûts fixes n'ayant pu être totalement absorbés dans l'activité Hardware ;

M€ de perte opérationnelle sur le périmètre comparable, les coûts fixes n'ayant pu être totalement absorbés dans l'activité Hardware ; -0,4 M€ de perte opérationnelle réalisée sur le nouveau périmètre, dont -0,5 M€ chez Anthem Displays. La rentabilité de la société américaine en phase de déploiement commercial a été impactée par une hausse brutale du coût de la sous-traitance.

L'internalisation de celle-ci, actuellement en cours, sera finalisée d'ici quelques semaines ;

M€ de perte opérationnelle réalisée sur le nouveau périmètre, dont -0,5 M€ chez Anthem Displays. La rentabilité de la société américaine en phase de déploiement commercial a été impactée par une hausse brutale du coût de la sous-traitance. L'internalisation de celle-ci, actuellement en cours, sera finalisée d'ici quelques semaines ; -0,5 M€ de diverses charges non récurrentes (restructurations, frais juridiques).

Le résultat courant avant impôts ressort à -2,9 M€ incorporant un coût de l'endettement financier brut de 0,3 M€, équivalent à N-1.

Le résultat net est en perte de -3,5 M€ contre un bénéfice de 2,2 M€ l'exercice précédent.

Structure financière : Le Besoin en Fonds de Roulement s'est réduit d'1,1 M€ pour s'établir à 9,7 M€ et représente 20% du chiffre d'affaires.

Les fonds propres s'établissent à 21,3 M€. Les flux de trésorerie générés par l'activité sont quasi à l'équilibre (-0,5 M€). Les investissements liés à l'exploitation à 2,7 M€ et le décaissement lié aux croissances externes (3,6 M€) ont été financés par la trésorerie disponible et la souscription de nouveaux emprunts bancaires.

La dette financière nette augmente ainsi à 12,3 M€ contre 4,6 M€ à fin mars 2018. Le ratio dettes nettes sur fonds propres (gearing) reste contrôlé à 0,57.

Perspectives plus favorables pour 2019-2020

Après cet exercice 2018-2019 difficile, le Groupe entend rebondir rapidement et renouer avec des performances plus en phase avec ses fondamentaux économiques. Les actions de fond menées en 2018-2019 devraient commencer à porter leurs fruits dès le premier semestre.

Sur l'activité Hardware, la dynamique commerciale est nettement mieux orientée depuis le mois d'avril, avec d'ores et déjà des affaires importantes signées aux États-Unis par Anthem Displays et de bonnes perspectives également en Europe et en Afrique. Les commandes décalées en Allemagne lors de l'exercice 2018-2019 seront également livrées sur l'exercice en cours, à partir du deuxième trimestre. En Print, les perspectives sont également solides, renforcées par l'intégration en année pleine de FPI et le développement des sites web. Le carnet de commandes du Groupe au 31 mai est ainsi en hausse à 10,0 M€ (+10% par rapport au 30 avril).

Fort de ces éléments, Prismaflex International entend renouer en 2019-2020 avec une croissance bénéficiaire. Le Groupe s'appuiera sur la hausse attendue des volumes, sur les effets des actions d'optimisation de charges (économies de près d'1 M€), et sur l'internalisation de la fabrication des cabinets intégrés aux panneaux LED d'Anthem Displays aux États-Unis, source d'un gain de marge brute.

Prochains rendez-vous

Réunion d'information des résultats annuels, le jeudi 20 juin 2019 à 10h00 à la SFAF

Communiqué de presse : Chiffre d'affaires T1 2019-2020 (juin 2019), le 22 juillet 2019 après bourse

