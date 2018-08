Prismaflex international : un acteur économique majeur des monts du lyonnais, impliqué dans la vie locale depuis plus de 30 ans.

Au fil des années, l'entreprise a renforcé ses liens avec la région Lyonnaise grâce au mécénat et divers partenariats sportifs, culturels, et touristiques.

Avec son siège établi à Haute-Rivoire, PRISMAFLEX INTERNATIONAL emploie plus de 150 personnes localement. Une belle histoire entre l'entreprise Lyonnaise et le territoire des monts du Lyonnais qui a favorisé son implantation et son développement. A ce jour, PRISMAFLEX possède une dizaine de filiales à l'étranger et exporte son savoir-faire à l'international. Au fil des années, l'entreprise a renforcé ses liens avec la région Lyonnaise, et s'implique dans la vie locale grâce au mécénat et divers partenariats.

Mécène du festival LYLY (Lyrique en Lyonnais)

Né il y a 5 ans et organisé par l'association Lyrique en Lyonnais, le Festival propose chaque été de partager l'art lyrique et la musique dans une ambiance bucolique et atypique au cœur des villages des Monts du Lyonnais. PRISMAFLEX a souhaité apporter son aide à cette association culturelle, en lui fournissant gracieusement des décors pour les différentes scènes et des banderoles pour la communication.

Droit au but avec la Mairie de Saint-Laurent de Chamousset

Dans le cadre des retransmissions de la Coupe du monde de football 2018, PRISMAFLEX a mis à disposition de la mairie un écran LED de 9m² (Pitch 6). Ce dernier a été installé sur la place centrale du village, pour permettre à tous les Saint-Laurentais de se retrouver, et de profiter de la finale entre l'équipe de France et la Croatie dans une ambiance conviviale et festive.

Visite guidée pour l'office du tourisme

L'office du tourisme a sollicité PRISMAFLEX pour organiser deux visites du site d'impression situé à la Bourrie, afin de permettre aux habitants de la région de découvrir l'envers du décor et les coulisses d'une entreprise industrielle de grande envergure.

Cette initiative a été couronnée de succès, si bien que PRISMAFLEX et l'office du tourisme envisagent une deuxième édition pour cet automne.