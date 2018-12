Prismaflex : pertes creusées au 1er semestre

07/12/2018 | 08:42

Prismaflex International affiche un résultat net part du groupe de -0,87 million d'euros au titre de son premier semestre 2018-19, contre -0,08 million un an auparavant, ainsi qu'un résultat opérationnel de -0,6 million contre +0,4 million.



'Les performances enregistrées au premier semestre 2018-19 sont pénalisées par le décalage de plusieurs livraisons significatives de panneaux LED notamment aux Etats-Unis et en Allemagne', explique le groupe dont le chiffre d'affaires s'est tassé de 3% à 23,6 millions.



Compte-tenu notamment du carnet de commandes (9,50 millions d'euros au 30 novembre) et de la mise en place de mesures d'économies, Prismaflex estime qu'il enregistrera sur le deuxième semestre une activité plus forte et une amélioration de la rentabilité opérationnelle.



