Chute du bénéfice net de Private Equtiy Holding au premier semestre

Zurich (awp) - La société de participations Private Equity Holding (PEH) a bouclé les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20 (avril-septembre) sur un bénéfice net de 6,79 millions d'euros, soit une chute de près des trois quarts (72%) au regard des 24,5 millions dégagés un an plus tôt.

Sur la période sous revue, la valeur nette d'inventaire (VNI) a crû de 0,9% pour atteindre 85,59 euros. Exprimée en francs suisses suisses, elle a toutefois fléchi de 1,7%, indique mercredi dans son rapport intermédiaire l'entreprise zougoise cotée à la Bourse suisse et spécailisée dans les prises de participations dans les sociétés non cotées.

En prenant en compte le versement d'un dividende de 2 francs suisses par titre en juillet dernier, la VNI a progressé de 3,1% par rapport à fin mars 2019 à 85,59 euros. Exprimée en francs suisses, la hausse s'est fixée à 0,4%.

Entre avril et septembre, quelque 19,9 millions d'euros ont été investis et 17,8 millions ont été perçus. Les distributions les plus importantes ont été reçues d'Avista III, suite à la vente d'EA-Vista, un exploitant de pétroliers et de chimiquiers, et de Trimb Healthcare AB, une société leader dans le domaine de la santé grand public basée à Stockholm, en Suède.

Dans sa note aux actionnaires, la direction du groupe n'a pas formulé d'objectifs pour l'exercice en cours.

vj/jh