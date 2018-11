PEH renoue avec les bénéfices au premier semestre

Zurich (awp) - La société de participations Private Equity Holding (PEH) a bouclé les six premiers mois de son exercice décalé 2018/19 (avril-septembre) sur un bénéfice net de 24,5 millions d'euros, contre une perte de 2,3 millions un an plus tôt.

Au cours de la période sous revue, la valeur nette d'inventaire (VNI) s'est appréciée de 10% pour atteindre 85,55 euros. Exprimée en francs suisses suisses, la progression est de 6,2%, indique l'entreprise zougoise cotée sur SIX dans son rapport intermédiaire publié mardi soir.

La "performance robuste" est à mettre au crédit d'un portefeuille diversifié tant sur le plan géographique que des secteurs d'activité et du niveau de maturité. Entre avril et septembre, quelque 18,8 millions d'euros ont été investis et 14,6 millions ont été distribués.

Après la période sous revue, PEH a revendu une partie de sa participation dans le constructeur automobile britannique Aston Martin dans le cadre de l'introduction en Bourse (IPO) de ce dernier, avec à la clé un afflux en espèces avoisinant les 7,1 millions d'euros.

Dans sa note aux actionnaires, la direction du groupe n'a pas formulé d'objectifs pour l'exercice en cours.

buc/rp