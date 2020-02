Probi AB (publ) : rentabilité renforcée

Après un troisième trimestre faible, l'année 2019 s'est terminée par une nette reprise. La région Amériques a repris des couleurs et celle de l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) s'est stabilisée. Une étape importante a été franchie en Italie avec une société pharmaceutique locale et l'entreprise a également signé d'importants accords d'approvisionnements exclusifs avec ses deux plus gros clients sur le marché américain.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% au cours de trimestre pour atteindre 166MSEK tandis que le CA annuel s'établit à 626MSEK (+4% vs 2018). De son côté, la marge d'EBITDA a été de 29% (27% ajustée avec IFRS 16) pour l'exercice 2019 contre 26% l'année précédente.

L'action prend 11% aujourd'hui.

