Paris (awp/afp) - Le géant pharmaceutique britannique GSK qui s'allie à l'américain Pfizer, le français Upsa racheté par le japonais Taisho: ces deux opérations distinctes annoncées mercredi confirment le fort attrait du marché des médicaments sans ordonnance, à condition d'avoir la taille critique pour s'imposer.

GSK et Pfizer ont conclu un accord pour combiner leurs activités de santé grand public au sein d'une coentreprise mondiale. Avec 68% des parts, GSK sera majoritaire au sein de la co-entreprise, qui sera scindée et introduite en Bourse à Londres.

Réunissant des marques phare comme l'anti-inflammatoire Voltaren, les antidouleurs au paracétamol Panadol et à l'ibuprofène Advil, les dentifrices Sensodyne ou encore les traitements aux vitamines Centrum et Caltrate, le nouvel ensemble représente près de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Quant au laboratoire japonais Taisho, spécialiste de produits de santé grand public très présent au Japon et en Asie du Sud-Est, son acquisition prévue du français Upsa pour 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) va lui permettre de prendre pied en Europe, un continent nouveau pour lui.

Ces deux transactions sont loin d'être les seules à avoir agité cette année le secteur mondial des médicaments sans ordonnance, appelé "OTC", pesant plus de 100 milliards de dollars, voire 255 milliards de dollars en rajoutant les vitamines et autres compléments alimentaires, selon des données d'Euromonitor.

En mars dernier, GSK décidait de racheter ses parts dans sa co-entreprise OTC avec le suisse Novartis pour 13 milliards de dollars, et un mois plus tard, l'activité de santé grand public de l'allemand Merck KGaA était raflée par l'américain Procter and Gamble pour 3,8 milliards de dollars.

Après son rachat coûteux - et risqué - de Monsanto, l'allemand Bayer est désormais prêt à vendre deux activités de parapharmacie, les crèmes solaires Coppertone et les produits de soin des pieds Dr. Scholl's, deux marques importantes qu'il avait rachetées à l'américain Merck & Co il y a quatre ans à peine, dans le cadre d'un vaste rachat d'actifs de 14 milliards de dollars.

Le fabricant du Doliprane, le français Sanofi, s'est aussi renforcé dans l'OTC en troquant début 2017 sa division de santé animale Merial contre les produits de santé grand public de l'allemand Boehringer Ingelheim (laxatif Dulcolax, pastilles anti-maux de gorge Lysopaïne...).

Course à la taille

Pourquoi de telles grandes manoeuvres en permanence ? "L'OTC est un marché extrêmement fragmenté, où un levier de création majeur est la capacité à générer de la taille critique", rappelle à l'AFP Loïc Plantevin, expert du secteur pharmaceutique chez Bain & Company.

Être gros, voire très gros dans ce segment permet à un acteur de réaliser plus d'économies d'échelle dans la production, les fonctions commerciales ou encore l'innovation, et à pouvoir mieux négocier avec ses distributeurs, notamment les grandes chaînes de pharmacie.

"Si vous avez des marques leaders qui vous rendent absolument indispensable dans certaines catégories, que ce soit la douleur, l'état grippal, les vitamines, vous pouvez vous imposer dans la négociation et maintenir vos prix", explique ainsi M. Plantevin.

Par ailleurs, "la beauté avec l'OTC c'est que vous n'êtes absolument pas menacé par les génériques, grâce au pouvoir de la marque", relève-t-il.

Les marges des laboratoires dans ce segment restent attractives, "autour de 20%" selon M. Plantevin, bien qu'inférieures à celles des médicaments dits "de spécialité", destinés eux à traiter des maladies chroniques complexes et vendus exclusivement sur prescription médicale.

Réussir dans l'OTC implique toutefois des investissements conséquents, notamment dans la promotion des marques, un modèle "de plus en plus divergent" de celui des médicaments de spécialité, note encore l'expert.

C'est pourquoi certains groupes pharmaceutiques, à l'instar de Novartis, Merck KGaA ou à présent BMS se détournent de l'OTC pour mieux se concentrer sur leur coeur de métier, des médicaments de prescription à plus haute valeur ajoutée.

"Ceux qui restent dans l'OTC le font pour continuer à gagner et à grossir", et parfois aussi pour équilibrer leur portefeuille quand ils ont d'autres activités dans la médecine de spécialité, un segment à la rentabilité plus élevée mais aussi plus risqué, précise M. Plantevin.

