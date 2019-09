P&G, National Geographic et Global Citizen lancent la série d'un genre nouveau ACTIVATE: THE GLOBAL CITIZEN MOVEMENT pour promouvoir les initiatives relatives à la pauvreté, les inégalités et le développement durable

La docusérie en six épisodes attire l'attention sur des problématiques mondiales majeures, en collaboration avec des activistes tels que Hugh Jackman, Pharrell Williams, Common, Usher, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Darren Criss, Uzo Aduba, Becky G et Priyanka Chopra Jonas

La série débutera aux États-Unis le 5 septembre à 22h00 (heure de l'Est) sur National Geographic

La docusérie ACTIVATE en six épisodes de Procter & Gamble et National Geographic, coproduite par Global Citizen et RadicalMedia, débute ce soir, jeudi 5 septembre, aux États-Unis sur National Geographic. Chacun des six épisodes de la série puise dans un thème différent lié aux causes profondes de la pauvreté, à savoir l'approvisionnement durable, la criminalisation de la pauvreté, l'aide humanitaire, l'enseignement des filles, les déchets plastiques et la crise mondiale de l'eau. Le résumé vidéo P&G ACTIVATE est disponible ici.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190905006069/fr/

Each episode of the six-part series delves into a different issue connected to the root causes of poverty, including sustainable sourcing, criminalization of poverty, disaster relief, girls’ education, plastic waste and the global water crisis. (Photo: Business Wire)

Les épisodes d'une heure commencent ce soir et seront diffusés hebdomadairement jusqu'au 10 octobre aux États-Unis, ainsi que sur la chaîne National Geographic dans 172 pays et 43 langues. Les épisodes mettront en avant le travail réalisé par P&G et ses marques - Tide, Always, Charmin and Head & Shoulders - en collaboration avec ses partenaires de longue date, comme Save the Children, World Vision, World Wildlife Fund, WEConnect International, et Matthew 25: Ministries.

« P&G et ses marques s'engagent à faire entendre leur voix pour lutter contre les questions majeures auxquelles notre monde est confronté », déclare Marc Pritchard, responsable des marques chez P&G. « Nous travaillons sur ces questions depuis des décennies et, avec ACTIVATE, nous avons l'intention de tirer parti de notre portée mondiale avec près de cinq milliards de consommateurs pour éduquer et inspirer les citoyens du monde entier. »

De longue date, P&G met à profit ses marques et collaborateurs pour contribuer à un monde meilleur en aidant à résoudre des problématiques cruciales liées à l'enseignement des filles, l'eau potable propre, l'aide humanitaire, le développement durable et les inégalités. Qu'il s'agisse du programme à but non lucratif P&G Children's Safe Drinking Water (CSDW), qui a fourni plus de 15 milliards de litres d'eau propre aux personnes dans le besoin dans le monde entier, ou de la mission d'Always de mettre un terme à la pauvreté (#EndPeriodPoverty), P&G fait entendre sa voix et utilise son échelle pour stimuler un changement pertinent.

« Nous sommes fiers de travailler avec National Geographic et Global Citizen, ainsi que leurs talentueux artistes-ambassadeurs et partenaires de longue date qui permettent aux personnes du monde entier de parler d'une même voix pour susciter le changement », déclare Allison Tummon Kamphuis, responsable mondiale des programmes Gender Equality et CSDW de P&G.

En plus des marques de P&G et de ses partenaires, ACTIVATE compte sur la participation d'ambassadeurs et défenseurs de Global Citizen, comme Hugh Jackman, Common, Usher, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Darren Criss, Pharrell Williams, Uzo Aduba, Becky G et Priyanka Chopra Jonas.

En tant qu'un des plus grands annonceurs au monde, P&G diversifie sa manière de toucher les consommateurs via du contenu original et des partenaires influents afin de mettre en lumière certaines des questions les plus pressantes au niveau mondial. Le partenariat inclura également les sièges numériques de National Geographic et Global Citizen pour les personnes souhaitant approfondir les six thèmes soulignés dans la série. Les téléspectateurs pourront prendre part aux campagnes Global Citizen et en savoir plus sur les efforts fournis par l'entreprise et ses marques, sous l'impulsion de Tide, Always, Head & Shoulders et Charmin.

ACTIVATE débutera aux États-Unis sur la chaîne National Geographic ce jeudi 5 septembre, à 22h00 (heure de l'Est) ; consultez votre programmation locale.

Synopsis :

ACTIVATE : Éradiquer l'extrême pauvreté

Première : jeudi 5 septembre 2019

Hugh Jackman, Priyanka Chopra Jonas et Becky G se joignent à Global Citizen dans des campagnes pour demander aux dirigeants mondiaux d'adopter des changements politiques qui permettraient d'éradiquer l'extrême pauvreté au niveau mondial. Alors que Jackman se prépare pour le festival de l'organisation à Central Park, Becky G se rend au Mexique pour soutenir la campagne de Global Citizen encourageant le secteur privé à soutenir les entreprises détenues par des femmes. Les experts décrivent l'état d'extrême pauvreté dans le monde, les progrès considérables qui ont été réalisés au cours des 20 dernières années et les solutions innovantes mises en œuvre dans le monde entier, notamment les efforts d'approvisionnement responsable de P&G et de sa marque Charmin.

ACTIVATE : Mettre un terme aux cautions en espèces

Première : jeudi 12 septembre 2019

Les artistes et activistes Common et Usher font équipe avec Global Citizen et des organisateurs de débats populaires pour essayer de faire passer une réforme historique en justice pénale et mettre un terme à l'utilisation de cautions en espèce dans l'État de New York. L'engagement de P&G pour lutter contre les préjugés raciaux avec le film The Talk (2017) et le nouveau film The Look est passé en revue à travers les cinéastes qui ont recréé les préjugés auxquels les Afro-Américains sont encore confrontés au quotidien.

ACTIVATE : L'éducation ne peut attendre

Première : jeudi 19 septembre 2019

Rachel Brosnahan (lauréate d'un Emmy Award) s'associe à Global Citizen et se rend à la frontière péruvienne pour observer ce qu'il advient de l'enseignement des enfants durant les conflits et les catastrophes naturelles. Après une expérience émouvante avec des familles déplacées, Brosnahan et Global Citizen retournent aux États-Unis, d'où ils exhortent l'Irlande, le Royaume-Uni et les États-Unis à donner des millions à Education Cannot Wait, un fonds mondial pour l'éducation en temps de crise. Les experts décrivent l'impact disproportionné que les catastrophes naturelles et les conflits ont sur les pays en voie de développement, et la façon dont les personnes et les marques du monde entier, à l'instar de Tide, apportent des secours efficaces en situation d'urgence.

ACTIVATE : Maintenir les filles à l'école

Première : jeudi 26 septembre 2019

Priyanka Chopra Jonas se joint à Global Citizen et aux activistes du monde entier dans leur campagne pour abaisser les barrières à l'enseignement des filles. Gayle King et Bonang Matheba rejoignent des dizaines de milliers de personnes pour demander au gouvernement sud-africain d'engager 58 millions de dollars en faveur de l'éradication de la précarité menstruelle et donnant aux filles l'éducation en hygiène menstruelle et les ressources dont elles ont besoin pour rester à l'école et garder confiance en elles. Les experts décrivent le grand nombre de problèmes qui empêchent les filles d'aller à l'école dans les pays en voie de développement, et les énormes progrès réalisés au niveau mondial, comme les efforts de la marque de produits d'hygiène féminine Always pour fournir des ressources pédagogiques gratuites.

ACTIVATE : Stopper la pollution plastique

Première : jeudi 3 octobre 2019

Pharrell Williams rejoint la campagne de Global Citizen pour inciter les gouvernements, les entreprises et les particuliers à résoudre la crise de la pollution plastique dans les océans. En parallèle, Darren Criss se rend aux Philippines pour observer l'impact du plastique sur les personnes vivant dans une extrême pauvreté et appelle les citoyens du monde à exhorter les maires de leurs villes à adopter une stratégie zéro déchet. Les experts décrivent l'impact disproportionné de la pollution plastique dans les pays en voie de développement, et la manière dont les personnes et les marques, comme Head & Shoulders, œuvrent pour résoudre ce problème mondial.

ACTIVATE : Eau propre

Première : jeudi 10 octobre 2019

La star d'Orange Is the New Black, Uzo Aduba, se joint à Global Citizen et à des millions de personnes d'une eau potable propre et d'un assainissement adapté pour les personnes les plus vulnérables au monde. Ils voyagent sur les terres des parents d'Aduba au Nigeria, où ils demandent aux gouverneurs d'engager des fonds étatiques pour éradiquer les crises d'eau contaminée et de défécation en plein air. Les experts décrivent les effets d'une eau potable contaminée dans les pays en voie de développement et les solutions déployées au niveau mondial, comme le programme Children's Safe Drinking Water de P&G.

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs du monde entier avec l’un des plus solides portefeuilles de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. Le réseau de P&G englobe des activités dans environ 70 pays. Veuillez visiter http://www.pg.com pour suivre toute l'actualité ou obtenir des informations sur P&G et ses marques.

À propos de National Geographic

National Geographic Partners LLC (NGP) est une co-entreprise formée par la National Geographic Society et Disney qui a pour but d'apporter au monde un contenu de haute qualité dans les domaines de la science, de l'aventure et de l'exploration grâce à un portefeuille inégalé d'actifs médiatiques. NGP associe des canaux télévisuels mondiaux National Geographic (National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo MUNDO, Nat Geo PEOPLE) à des actifs médiatiques National Geographic axés sur le grand public, notamment les magazines National Geographic, les studios National Geographic et les plateformes numériques et de médias sociaux connexes, les activités liées aux livres et aux cartes, les médias pour enfants, ainsi que les activités auxiliaires qui incluent les voyages, les expériences et événements mondiaux, les ventes d'archives, les activités d'attribution de licences et de commerce en ligne. Depuis 131 ans, notre priorité est de promouvoir la compréhension de notre monde. Aujourd'hui nous sommes déterminés à approfondir la connaissance, à repousser les limites, à aller plus loin pour nos clients… et à toucher mensuellement des millions de personnes dans 172 pays et 43 langues. NGP reverse 27% de ses bénéfices à la National Geographic Society, une société à but non lucratif, pour financer des travaux dans les domaines de la science, de l'exploration, de la conservation et de l'éducation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur natgeotv.com ou nationalgeographic.com, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Pinterest.

À propos de Global Citizen

Depuis le premier Global Citizen Festival à New York en 2012, Global Citizen est devenu une des plateformes les plus médiatiques pour les jeunes du monde entier demandant aux dirigeants mondiaux de tenir leurs engagements à l'égard des Objectifs de développement durable des Nations Unies et d'éliminer la pauvreté à l'horizon 2030. Global Citizens a généré des engagements et des annonces de dirigeants estimés à plus de 37,9 milliards de dollars dans l'optique d'améliorer le quotidien de plus de 2,25 milliards de personnes. L'organisation a déployé son modèle proactif en Afrique du Sud, en Australie, en Inde, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et au Canada, et créé une plateforme pour permettre aux activistes de s'informer sur les sujets qui les passionnent, d'agir et de remporter des prix.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190905006069/fr/