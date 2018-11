P & G : création de six business units

09/11/2018 | 13:06

Procter & Gamble a annoncé hier soir plusieurs changements organisationnels à compter de l'été prochain.



Ainsi, à partir de juillet 2019, le géant américain opèrera au travers de six unités commerciales sectorielles (tissus et soins à domicile, soins féminins et pour bébés, soins familiaux...) sur ses principaux marchés géographiques. Chaque business unit aura à sa tête un CEO.



Cette structure s'appliquera aux principaux marchés du groupe (États-Unis, Canada, Chine, Japon, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Russie...), représentant environ 80% du chiffre d'affaires et 90% des bénéfices.



Il s'agit, selon P & G, du plus grand changement organisationnel opéré par le groupe au cours des 20 dernières années.





