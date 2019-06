P&G et Tokyo 2020 annoncent le Podium Project : les tout premiers podiums de remise des médailles fabriqués en plastique recyclé pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques

Procter & Gamble (NYSE : PG), en partenariat avec le Comité d'organisation de Tokyo 2020 et le Comité international olympique (CIO), a annoncé aujourd’hui que, pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques et paralympiques, tous les podiums pour la remise des médailles seront fabriqués entièrement en plastique recyclé – et les consommateurs ont la possibilité de contribuer directement.

Le Podium Project de Tokyo 2020 démarre officiellement le jeudi 13 juin au Japon, le pays hôte ; les membres de la communauté sont invités à collecter leurs articles en plastique – comme des bouteilles de shampoing et de détergent à vaisselle – et à les apporter dans le magasin du groupe AEON (une grande chaîne de magasins japonaise) le plus proche à des fins de recyclage. Des boîtes de collecte pour le plastique usagé seront installées dans plus de 2 000 sites du groupe AEON à travers le pays, incluant les enseignes AEON, AEON Style et MaxValu. Le détaillant enverra ensuite les plastiques à P&G, qui exploitera aussi des déchets plastiques recyclés récupérés dans l’océan pour contribuer à la création des podiums. Ce projet contribue à atteindre les objectifs communs en matière de développement durable, élargissant le partenariat mondial plus large établi de longue date par P&G avec le CIO au profit du mouvement olympique dans son ensemble, y compris la vie des athlètes, de leurs mères et de leurs familles à travers le monde.

« Le développement durable est au cœur de cet effort et P&G est fier de travailler avec Tokyo 2020 et le CIO pour montrer comment les consommateurs peuvent participer à la réduction des déchets plastiques », a déclaré Marc Pritchard, chef de la gestion de la marque chez P&G. « Le Podium Project de Tokyo 2020 est un exemple de la manière dont les Jeux olympiques peuvent être un catalyseur pour inspirer des actions ayant un impact positif sur l’environnement et la société. »

Le Podium Project met également en lumière l’engagement de Tokyo 2020 à intéresser toute la nation japonaise à l’approche des Jeux olympiques et donne à tout un chacun l’occasion de jouer un rôle dans la préparation. Il contribuera par ailleurs à la réalisation d’objectifs clés de développement durable des Nations unies, dont les objectifs « Consommation et production responsables », « Vie aquatique » et « Partenariats pour la réalisation des objectifs ».

« Le Podium Project de Tokyo 2020 est un excellent exemple de la manière dont les Jeux olympiques peuvent inspirer des changements durables dans la ville et le pays hôtes », a affirmé Marie Sallois, directrice du CIO en charge du développement durable. « Nous sommes vraiment enthousiasmés de voir ce projet prendre forme, il complétera nos efforts à l’échelle mondiale pour lutter contre le problème des déchets plastiques. Le CIO continuera de travailler en étroite collaboration avec le Comité d'organisation de Tokyo pour s’assurer que la durabilité fait partie intégrante des Jeux olympiques de 2020 et de l’héritage qu’ils créent. »

Chaque podium inclura du matériau « recyclé après consommation », collecté au Japon. L’effort sensibilise au problème de l'élimination des déchets et à la promotion de solutions durables. Parmi les points forts du Podium Project figurent :

L’objectif global est de collecter 1,5 million d’éléments d'emballage plastique composés de plastique de polyéthylène et polypropylène auprès des consommateurs en vue de produire de la résine de plastique recyclé.

Par son intermédiaire, 75 grammes de dioxyde de carbone seront évités pour chaque élément de plastique recyclé.

Lorsque l’objectif des 1,5 million d’éléments sera atteint, Tokyo 2020 et P&G auront économisé suffisamment d’énergie pour éclairer une maison individuelle pendant 112 ans.

Par l’entremise de ce projet, P&G et Tokyo 2020 créeront tous les podiums qui seront utilisés par tous les athlètes médaillés durant les Jeux olympiques qui commenceront le 24 juillet 2020 et les Jeux paralympiques qui commenceront le 25 août 2020. Conjointement avec Tokyo 2020, P&G prévoit de dévoiler les podiums en juin 2020. Lorsque les Jeux de Tokyo 2020 seront finis, P&G envisage de recycler à nouveau les podiums pour fabriquer de nouveaux emballages pour ses produits. Ils seront aussi utilisés comme matériel pédagogique pour expliquer et promouvoir les mouvements olympique et paralympique ainsi que l'importance globale du développement durable.

Le Podium Project de Tokyo 2020 est un exemple concret du soutien continu apporté par P&G à l’Agenda olympique 2020, garantissant que les Jeux olympiques agissent comme un catalyseur pour le développement durable en vue de bâtir un avenir durable pour tous. Cette vision s'aligne étroitement avec les propres engagements de P&G à obtenir des changements significatifs touchant et améliorant la vie des gens, ainsi qu’avec l’objectif « Ambition 2030 » de P&G visant à développer des solutions qui enrayent le flux de plastiques dans les océans de la planète. Par ailleurs, ce sera le plus important programme de recyclage de matériaux et de collecte multi-catégorielle jamais organisé au Japon pour les emballages post-consommation.

À propos du programme de P&G pour les Jeux olympiques

Des campagnes vont être lancées à l’occasion des Jeux olympiques, en magasin et sur un certain nombre de médias, autour de marques mondiales de P&G comme Always®, Gillette®, Pantene®, Head & Shoulders®, Tide®, et Downy®. Les marques de P&G se sont engagées à donner aux mères ce qu'il y a de mieux, chaque jour de l’année. Pas seulement aux mères des athlètes olympiques, mais à toutes les mères du monde entier. En tant que Partenaire olympique mondial, quand des marques de P&G comme Tide, Gillette et Pampers nouent des partenariats avec des athlètes pendant leurs aventures olympiques, P&G rend hommage à leurs mères, qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours.

À propos de P&G

P&G répond aux besoins des consommateurs dans le monde entier avec l’un des plus vastes portefeuilles de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. Le réseau de P&G englobe des activités dans environ 70 pays. Veuillez visiter http://www.pg.com pour connaître les dernières actualités ou obtenir des informations sur P&G et ses marques.

