P & G : l'ancien boss d'American Express va quitter le board

28/12/2018 | 16:43

Kenneth Chenault, ancien patron d'American Express, va se retirer des conseils d'administration d'IBM et de Procter & Gamble l'an prochain, ont fait savoir jeudi les deux entreprises.



Il quittera ainsi le 'board' d'IBM à compter du 13 février, après plus de 20 ans de présence. À la même date, il se retirera de celui de P&G.



Kenneth Chenault a notamment été CEO et président d'American Express, entre 2001 et 2018.





