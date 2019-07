PROCTER & GAMBLE : dépasse les attentes au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Procter & Gamble a affiché, au titre de son quatrième trimestre, un bénéfice par action ajusté en hausse de 17% à 1,10 dollar, supérieur de 5 cents au consensus. Pour sa part, le chiffre d’affaires a augmenté de 4% pour s’établir à 17,1 milliards de dollars, ce qui est également supérieur aux estimations des analystes (16,8 milliards de dollars)."Nous avons atteint ou dépassé chacun de nos objectifs de base en matière de ventes, de bénéfices et de liquidités pour l'exercice 2019", a déclaré David Taylor, président du conseil, président et chef de la direction."Nous avons accru nos ventes, notre part de marché et notre marge bénéficiaire tout au long de l'année, terminant avec notre plus fort trimestre de croissance interne des ventes en plus d'une décennie", a-t-il ajouté.