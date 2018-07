PROCTER & GAMBLE : dévoile des résultats et perspectives mitigés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Procter & Gamble affiche un bénéfice net en baisse de 15% au quatrième trimestre clos fin juin, à 1,89 milliard de dollars ou 72 cents par action. En données ajustées, il ressort à 94 cents. Le chiffre d'affaires trimestriel de P&G a augmenté de 3% à 16,5 milliards de dollars. En organique, il a progressé d'1%. Le consensus FactSet était de 90 cents par action et 16,52 milliards de dollars de ventes. Pour l'exercice 2019 actuel, Procter & Gamble prévoit une croissance organique de ses ventes de 2 à 3%, une progression totale d'1% et un bénéfice par action ajusté en augmentation de 3 à 8%.Le point médian se situe à 4,45 dollars par action.FactSet anticipe une croissance de 1,4% et un bénéfice par action de 4,39 dollars par action.