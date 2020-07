Procter & Gamble : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

30/07/2020 | 13:38

Procter & Gamble fait part d'un BPA ajusté en augmentation de 5% à 1,16 dollar (+11% hors effets de changes) au titre de son dernier trimestre 2019-20, dépassant de 12 cents l'attente de Jefferies.



Les revenus de la maison-mère -entre-autres- des marques Ariel, Duracell et Pampers, se sont accrus de 4% à 17,7 milliards de dollars, dont une croissance organique de 6% soutenue pour moitié par la progression des volumes livrés.



Affichant ainsi sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté de 5,12 dollars et une croissance organique des ventes de 6%, Procter & Gamble anticipe pour 2020-21 une hausse de 3 à 7% de son BPA ajusté et une croissance organique des ventes de 2 à 4%.



