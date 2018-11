Procter & Gamble : Face à la concurrence GILLETTE diversifie et personnalise son offre

La marque américaine de rasoirs compte bien rester leader mondial.

Avec « 800 millions d’hommes qui utilisent les produits GILLETTE tous les ans », la marque est la « plus rentable de l’entretien du corps dans le monde ». « Nous sommes toujours premier avec deux fois plus de parts de marché que notre principal concurrent » rappelle Pankaj Bhalla le Directeur Amérique du Nord de GILLETTE et VENUS (la marque de rasoirs pour femmes) cité par Les Echos.

Mais GILLETTE n’entend pas s’endormir sur ses lauriers et vient de présenter une nouvelle stratégie avec des produits personnalisés. La course au nombre de lames est donc résolument abandonnée et un nouveau rasoir, le Skinguard Sensitive qui s’adresse aux peaux sensibles, vient d’être dévoilé. Etonnant, il ne comporte que deux lames !

Ce nouveau rasoir a été conçu pour les hommes à la peau sensible puisque 2 hommes sur 3, d’après l’attachée de presse de la marque, souffrent de douleur après rasage. Vendu aux Etats-Unis au prix de 8,99 $, ce nouveau rasoir devrait arriver en France en fin d’année.

Autre nouveauté, le Razor Maker, sur le site en ligne qui sera bientôt ouvert en Europe, le client pourra créer son propre rasoir sur mesure. Il pourra choisir le nombre de lames (3 ou 5), le type de manche, la forme et sa couleur et il pourra même y faire graver un court texte pour un cadeau personnalisé par exemple.

Enfin autre innovation, le Treo, un rasoir destiné aux proches d’une personne dépendante et aux aides-soignantes.

En 2018 (exercice clos en juin), GILLETTE avec VENUS et BRAUN a réalisé un C.A. de 6,5 milliards de dollars.

GILLETTE est une marque de Procter & Gamble, coté à la Bourse de New-York. L’action cotait de 14 novembre 94 $, en croissance de 5% sur un an et de 11% sur cinq ans.