Procter & Gamble : Gillette® et Twitch annoncent le retour de la Gillette Gaming Alliance

Les meilleurs streamers s'unissent pour permettre aux fans de gagner des cadeaux virtuels en échange de " Bits For Blades ".

Gillette (NYSE : PG), le spécialiste mondial de produits de soins pour hommes, et Twitch, le principal service et la principale communauté de divertissement multijoueur, ont annoncé aujourd'hui le retour de la " Gillette Gaming Alliance ", une équipe de cinq streamers Twitch du monde entier qui collaboreront avec Gillette pour créer du contenu pour leurs fans. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat qui a débuté en 2017.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200211006137/fr/

Gillette® and Twitch announce the return of the Gillette Gaming Alliance (Photo: Business Wire)

Chacun des membres de l'Alliance a été sélectionné pour représenter la marque et créer un contenu personnalisé afin de toucher des millions de téléspectateurs et de fans dans le monde entier. L'Alliance se compose des plus grands streamers Twitch : DrLupo, NateHill, DogDog, Alanzoka, et Elded.

En outre, les membres de la Gillette Gaming Alliance soutiendront le programme " Bits for Blades ", qui offre aux fans la possibilité de gagner des Twitch Bits, un bon virtuel que les utilisateurs peuvent envoyer en mode chat pour soutenir et encourager leurs streamers préférés. Pour participer, les utilisateurs de Twitch qui achètent des produits Gillette sur Gillette.com entreront un code promotionnel unique au moment de l'achat et recevront un code électronique à la suite de leur achat pour échanger leurs Twitch Bits. Le programme de cette année offre une proposition de valeur accrue aux consommateurs, y compris 2 000 Twitch Bits pour 10 $ et plus dépensés, 5 000 Twitch Bits pour 25 $ et plus dépensés et 10 000 Twitch Bits pour 50 $ et plus dépensés. Cliquez ici pour en savoir plus.

" Gillette s'engage à fournir les outils et le soutien dont les hommes ont besoin pour donner chaque jour le meilleur d'eux-mêmes ", a déclaré Gary Coombe, PDG de Gillette. " Nous insufflons cet esprit à notre partenariat avec Twitch en offrant aux membres de notre Alliance, aux joueurs et aux consommateurs une routine de toilettage de classe mondiale pour les aider à relever en toute confiance les défis à venir. "

" C'est un véritable honneur de s'associer à une marque aussi respectée que Gillette, " a déclaré DrLupo. " J'ai hâte de créer du contenu avec Gillette, de collaborer avec eux sur des programmes et, à l'avenir, de travailler avec eux sur des filières caritatives. J'ai toujours admiré Gillette et j'utilise leurs produits quotidiennement, car ils incarnent véritablement les mêmes valeurs que moi. J'ai hâte de commencer avec l'Alliance, Game On. "

Voici le programme complet de la Gillette Gaming Alliance 2020 :

DrLupo: (Ben Lupo, É-U) DrLupo est un streamer et joueur professionnel de Fortnite qui a développé sa communauté Twitch grâce à sa personnalité extravertie et amicale. Il est partisan des dons aux organisations caritatives et a organisé plusieurs manifestations de bienfaisance au cours de son parcours. Il a été nommé l'une des personnes les plus influentes sur Internet par le magazine TIME. Twitch (3,5 millions de followers) : https://www.twitch.tv/drlupo

NateHill (É-U): Nate Hill est l'un des meilleurs joueurs pro Fortnite au monde. Il a aidé le clan FaZe à remporter le Fall Skirmish lors du TwitchCon 2018. Ses talents vont au-delà du jeu. Il est mannequin, ancien joueur de poker professionnel, chanteur et musicien. Il fait également partie des co-streams de football du jeudi soir de la NFL sur Twitch et a récemment joué dans le Twitch Rivals Streamer Bowl au Super Bowl à Miami. Twitch (768K Followers) : https://www.twitch.tv/natehill/

DogDog (É-U) : DogDog est un joueur professionnel de Hearthstone pour Team Liquid et un des meilleurs streamers de Hearthstone. Connu pour son excellente attitude et ses flux d'instruction, DogDog a récemment vu son audience exploser en jouant à la nouvelle "TeamFight Tactics" avec ses amis. Twitch (583K Followers) : https://www.twitch.tv/dogdog/

Alanzoka (Brésil) Alanzoka est un streamer de variétés du Brésil connu pour son sens de l'humour et son jeu de haut niveau. C'est un créateur chevronné de la plateforme Twitch, dont la communauté est l'une des plus suivies. Twitch (2,1 millions de followers) : https://www.twitch.tv/alanzoka/

Elded (Mexique) Elded est un créateur de contenu hispano-anglais bien connu, qui travaille pour Twitch depuis 2009. Il est un diffuseur de variétés avec plus de 4,8 millions d'abonnés sur ses plateformes sociales. Twitch (1,5 millions de followers) : https://www.twitch.tv/elded/



" Nous sommes honorés de travailler avec Gillette pour ramener la Gillette Gaming Alliance ", ajoute Nathan Lindberg, directeur principal du parrainage mondial chez Twitch. " Nous sommes toujours à la recherche de moyens innovants pour enthousiasmer nos utilisateurs et nos fans tout en soutenant davantage nos streamers, et Gillette est le partenaire idéal pour cela ! Nous allons ramener Bits for Blades en 2020, de façon plus importante et plus efficace, ce qui nous réjouit tous. "

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de Gillette ici, et sur Twitter et Facebook.

À propos de Gillette

Depuis plus de 115 ans, Gillette offre une technologie de précision et des produits offrant une performance inégalée, améliorant ainsi la vie de plus de 800 millions de consommateurs partout dans le monde. Du rasage aux soins corporels, des soins de la peau à la protection contre la sueur, Gillette offre une grande variété de produits, y compris des rasoirs, du gel à raser (en format gel, mousse et crème), des soins de la peau, des après-rasages, des anti-transpirant, des déodorants et des nettoyants pour le corps. Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter les dernières nouvelles de Gillette, visitez le site www.gillette.com. Pour voir notre sélection complète de produits, visitez www.gillette.com. Suivez Gillette sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Procter & Gamble

P&G sert des consommateurs partout dans le monde grâce à l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux et fiables du monde, comprenant notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. Les activités de la communauté de P&G sont réparties dans près de 70 pays dans le monde. Veuillez visiter le site http://www.pg.com pour connaître les toutes dernières nouveautés et obtenir de l’information sur P&G et ses marques.

À propos de Twitch:

Lancé en 2011, Twitch est une communauté mondiale qui se réunit chaque jour pour créer du divertissement multijoueur et offrir des expériences uniques, en direct et imprévisibles, créées par les interactions de millions de personnes. Twitch apporte la joie de pouvoir coopérer à une multitude d’activités allant des jeux "casual" aux e-sports de classe internationale en passant par les marathons d’ animation et les streams musicaux et artistiques. Twitch accueille également TwitchCon, le plus grand événement communautaire de l'année, à l’occasion duquel des dizaines de milliers de personnes se rassemblent pour célébrer et nouer des liens avec d'autres personnes partageant leurs intérêts et leurs passions. Il se passe toujours quelque chose avec Twitch. Restez bien informés sur toutes les activités de Twitch : suivez-nous sur Twitter et lisez notre Blog.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200211006137/fr/