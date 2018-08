Procter & Gamble : L'UE approuve la vente de la santé grand public de Merck à P&G

Avec ce rachat, P&G, propriétaire des couches Pampers et des rasoirs Gillette, va étendre sa gamme de produits aux marques de vitamines comme Seven Seas et renforcer sa présence en Amérique latine et en Asie.

Le secteur a connu une vague de consolidation au cours des dernières années et les entreprises ont élargi leur gamme de produits et leurs activités sur d'autres marchés, mais la l'exécutif européen a déclaré qu'un examen préliminaire de l'accord entre Merck et P&G n'a révélé aucun problème grave.

"L'opération donne lieu à un nombre limité de chevauchements horizontaux pour lesquels la Commission a constaté, à la suite de son enquête sur le marché, que la concurrence restera suffisante après la transaction", écrit-elle dans un communiqué.

(Foo Yun Chee, Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon)