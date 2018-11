Procter & Gamble : La société Procter & Gamble aborde la question de l'eau potable, de l'égalité des sexes et des déchets plastiques dans son Rapport de durabilité 2018

La société Procter & Gamble souligne ses contributions à la société, à la communauté et à l'environnement dans son nouveau Rapport sur sa mission sociale 2018

La Société Procter & Gamble (NYSE:PG) élargit sa longue tradition de faire le bien dans le monde en apportant le confort de la maison aux personnes victimes d'une catastrophe naturelle, continuant ainsi à susciter des conversations à propos de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité des sexes via ses publicités et d'exercer un impact significatif sur l'environnement avec 2030 nouveaux objectifs dont celui qu'aucun des emballages de la Société ne se retrouve dans les océans de la planète.

P&G issued its 2018 Citizenship Report, which highlights the Company's progress in its Citizenship priority areas of Community Impact, Diversity & Inclusion, Gender Equality and Environmental Sustainability, all of which are based in a foundation of Ethics and Corporate Responsibility. (Graphic: Business Wire)

Dans son Rapport sur la mission sociale 2018 publié aujourd'hui, P&G souligne les actions récentes qui définissent la Société en tant que force au service du bien et de la croissance.

« Notre aspiration est claire. Nous souhaitons être une force au service du bien et de la croissance. Nous savons que plus nous nous intégrons et incorporons la mission sociale à notre approche du commerce, plus l'impact que nous exercerons sera important auprès des personnes que nous servons, des communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons, et du monde qui nous entoure au sens large. Ceci nous aide en retour à croître et à développer notre activité », a déclaré David Taylor, président du Conseil d'administration, et président-directeur général de P&G.

La Société a réalisé des progrès dans tous ses domaines prioritaires de sa mission sociale. Les temps forts du Rapport incluent :

L'impact communautaire : Cette année, la Société a célébré un jalon important avec son programme Eau potable pour tous les enfants, dans le cadre duquel elle a distribué son 14 milliardième litre d'eau potable à ceux qui en ont le plus besoin. Les marques de P&G ont joué un rôle majeur pour aider les personnes victimes de catastrophes naturelles, notamment des ouragans Harvey, Irma, Maria et Florence, et notre programme Vagues de brassées d'espoir a permis de laver plus de 3.800 brassées de linge, contribuant ainsi à rétablir un semblant de normalité aux victimes des effets des catastrophes naturelles.

Les marques de P&G ont joué un rôle majeur pour aider les personnes victimes de catastrophes naturelles, notamment des ouragans Harvey, Irma, Maria et Florence, et notre programme Vagues de brassées d'espoir a permis de laver plus de 3.800 brassées de linge, contribuant ainsi à rétablir un semblant de normalité aux victimes des effets des catastrophes naturelles. La diversité et l'inclusion : P&G a suscité d'importantes concertations au sujet de l'égalité des sexes, grâce à deux films primés : « La discussion », qui a pour sujet la discrimination raciale, et « Les mots comptent » qui porte sur l'inclusion LGBT+. Ses marques ont lancé plusieurs campagnes publicitaires incluant des représentations positives de plusieurs familles et individus. En interne, la Société a instauré des avantages supplémentaires visant à moderniser les politiques de congé parental de ses employés dans le cadre de son programme Flex@Work.

L'égalité des sexes : En qualité de leader dans l'utilisation de sa voix pour attirer l'attention sur l'égalité des sexes, P&G a créé une nouvelle exposition qui porte à réfléchir, intitulée « Les femmes au travail : mythes et réalité », qui conteste l'idéologie rétrograde portant sur les femmes dans le milieu du travail. La Société a également conclu un partenariat avec Sesame Workshop and the Muppets afin d'établir de nouvelles attentes en matière de genre pour les garçons et les filles du monde entier, et a lancé tout un éventail de nouvelles campagnes publicitaires de marque défendant l'égalité des voix et une représentation égale des sexes, pour tous les individus.

La durabilité environnementale : En avril, la Société a annoncé des objectifs de durabilité ambitieux pour 2030. Ayant déjà atteint la majorité de ses objectifs pour 2020 dans le domaine du climat, de l'eau et des déchets, le cadre stratégique Ambition 2030 que s'est fixé P&G est axé sur les domaines dans lesquels la Société peut avoir une incidence positive optimale - avec ses marques, sa chaîne d'approvisionnement, la société et ses employés. La Société a refocalisé son action sur les déchets plastiques et nombre de ses marques prennent des mesures afin d'accroître la recyclabilité des emballages et d'utiliser davantage de matériaux recyclés.

« Depuis plus de 180 ans, la Société touche et améliore des vies. C'est ce que nous sommes. C'est notre mission. Et cela nous motive à faire davantage et à devenir une force au service du bien et de la croissance dans le monde », a déclaré M. Taylor.

La Synthèse du rapport, un aperçu de 24 pages sur les progrès incluant des témoignages, est disponible en ligne ainsi qu'une version détaillée du rapport. La vidéo de David Taylor qui évoque les progrès réalisés en termes de mission sociale est consultable en ligne ici. Chaque année depuis 1999 P&G publie un Rapport de durabilité. La Société a élargi ce rapport à partir de 2016 pour y inclure un aperçu plus complet de ses priorités en termes de mission sociale.

À propos de Procter & Gamble

P&G sert les consommateurs du monde entier avec l'un des portefeuilles de marques prestigieuses de confiance et de qualité, dont Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté P&G comprend des opérations dans environ 70 pays du globe. Veuillez visiter http://www.pg.com pour les toutes dernières nouvelles et informations relatives à P&G et à ses marques.

