Procter & Gamble : Le rapport 2019 sur la mission sociale de P&G souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de l'impact sociétal, l'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion, et la durabilité

Les efforts de la Société qui s’applique à être une force au bénéfice du bien et une force favorable à la croissance sont soulignés par sa cote de réputation plus élevée

The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) a publié aujourd’hui son Rapport sur la mission sociale 2019, qui indique de manière détaillée les progrès que la Société a accomplis dans ses domaines cibles en matière de responsabilité sociale, à savoir, l’impact sociétal, la diversité et inclusion, l’égalité des sexes, et la durabilité environnementale, qui se fondent sur l’éthique et la responsabilité d’entreprise.

Qu’il s’agisse de son objectif 2020, qui consiste à fournir 15 milliards de litres d’eau propre par le biais de son programme Eau potable pour les enfants, ou de faire naître des conversations sur l’égalité des genres et des races, 2019 a été une année au cours de laquelle la direction de P&G a produit un impact significatif sur la communauté et les employés de la Société.

« Nous avons intégré la responsabilité sociale à nos activités, non seulement pour bien agir, mais également pour développer la confiance et l’équité parmi les consommateurs, et stimuler la croissance et la création de valeur, ce qui nous permet d’être une force positive et favorable à la croissance », a déclaré David Taylor, président du Conseil et PDG de P&G. « Il ne s’agit pas d’une activité auxiliaire : c’est notre manière d’exercer nos activités, au quotidien, dans le monde entier. »

Implantée dans environ 70 pays et au service de près de 5 milliards de personnes, la Société tire parti de son envergure, son innovation, ses employés talentueux, et de la portée de ses 65 marques prestigieuses, pour avoir un impact positif au quotidien. Les contributions de P&G ont été reconnues par des notations plus élevées en 2019 dans le classement des Entreprises les plus admirées au monde de Fortune et dans le cadre du Poll 100 d’Axios Harris.

Par ailleurs, plus de 80 % des employés de P&G ont exprimé une opinion favorable à propos des efforts de la Société en matière de mission sociale, indice qui a remporté un score élevé dans son enquête annuelle 2019.

Points forts du rapport 2019 sur la mission sociale de P&G :

Impact sociétal : P&G a fourni des kits de secours remplis de ses produits aux familles touchées par plus de 25 catastrophes naturelles, y compris les feux de forêt et les ouragans qui ont dévasté certaines régions des États-Unis, les inondations dans l’État indien de Kerala, et le tremblement de terre et le tsunami meurtriers qui ont frappé l’Indonésie. En outre, la Société, par le biais de son programme CSDW, a pris l’engagement de fournir 25 milliards de litres d’eau potable d’ici 2025.

: P&G a fourni des kits de secours remplis de ses produits aux familles touchées par plus de 25 catastrophes naturelles, y compris les feux de forêt et les ouragans qui ont dévasté certaines régions des États-Unis, les inondations dans l’État indien de Kerala, et le tremblement de terre et le tsunami meurtriers qui ont frappé l’Indonésie. En outre, la Société, par le biais de son programme CSDW, a pris l’engagement de fournir 25 milliards de litres d’eau potable d’ici 2025. Diversité et inclusion : P&G a été un sponsor platine de World Pride à New York, avec 50 sites répartis dans le monde, et manifeste son soutien par le biais de diverses activités de la marque Pride. La Société a lancé « The Look » (L’apparence), suite au film « The Talk » (La discussion), qui a remporté un Emmy Award, pour poursuivre la conversation sur les préjugés raciaux. P&G a également créé des programmes de neurodiversité dans quatre sites de la Société pour fournir des opportunités aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique.

: P&G a été un sponsor platine de World Pride à New York, avec 50 sites répartis dans le monde, et manifeste son soutien par le biais de diverses activités de la marque Pride. La Société a lancé « The Look » (L’apparence), suite au film « The Talk » (La discussion), qui a remporté un Emmy Award, pour poursuivre la conversation sur les préjugés raciaux. P&G a également créé des programmes de neurodiversité dans quatre sites de la Société pour fournir des opportunités aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Égalité des sexes : Se trouvant en très bonne voie pour atteindre l’objectif de P&G d'obtenir une représentation égale à tous les niveaux de la Société, l’équipe de haute direction et le conseil d’administration comprennent maintenant plus de 40 % de femmes. La marque Always de P&G a lancé sa campagne #EndPeriodPoverty pour contribuer à maintenir les jeunes filles à l’école, et Secret a donné plus de 500 000 USD dans le cadre d'un soutien continu à l’équipe américaine féminine de football en faveur d'une rémunération égale.

: Se trouvant en très bonne voie pour atteindre l’objectif de P&G d'obtenir une représentation égale à tous les niveaux de la Société, l’équipe de haute direction et le conseil d’administration comprennent maintenant plus de 40 % de femmes. La marque Always de P&G a lancé sa campagne #EndPeriodPoverty pour contribuer à maintenir les jeunes filles à l’école, et Secret a donné plus de 500 000 USD dans le cadre d'un soutien continu à l’équipe américaine féminine de football en faveur d'une rémunération égale. Responsabilité environnementale : En avril, la Société a célébré son premier anniversaire d’Ambition 2030, ensemble audacieux d’objectifs de durabilité englobant ses marques, sa chaîne d’approvisionnement, la société et ses employés. P&G a également conclu un partenariat avec TerraCycle pour introduire le concept de l’emballage réutilisable, à l’instar du « livreur de lait », avec Loop. Parallèlement aux nombreuses mesures qu’elle a prises pour aider à résoudre le problème mondial des déchets plastiques, la Société s'est associée à plus de 40 entreprises pour former l’Alliance to End Plastic Waste et s’est engagée à réduire l’utilisation mondiale de plastique vierge issu du pétrole dans les emballages de produits de 50 % d’ici 2030.

C’est la 20e année consécutive que P&G publie un rapport sur ses efforts destinés à avoir un impact positif sur le monde, son premier Rapport sur la durabilité datant de 1999. Le Résumé analytique de 24 pages, qui fournit un aperçu sur les progrès accomplis et divers récits, est disponible en ligne, ainsi qu’une version détaillée du rapport de plus de 140 pages.

P&G offre aux consommateurs du monde entier l'un des portefeuilles les plus solides de marques de confiance, de qualité et de leadership, notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. La communauté P&G est présente dans environ 70 pays à travers le monde. Consultez http://www.pg.com pour les dernières nouvelles et informations sur P&G et ses marques.

