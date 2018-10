Procter & Gamble : P&G annonce le CEO Challenge 2019

Le concours international d'études de cas offre la possibilité de gagner un entretien avec P&G en résolvant des problèmes commerciaux

Si vous êtes étudiant à la recherche d'un concours commercial pour prouver vos capacités stratégiques et de résolution de problèmes, si vous souhaitez démontrer, à l'échelle mondiale, votre ingéniosité et votre sens de la pensée critique au-delà du campus universitaire, alors le CEO Challenge de P&G est l’occasion rêvée. La société Procter & Gamble (P&G) (NYSE: PG) a ouvert les candidatures à son prochain CEO Challenge international, une manière créative d’attirer les meilleurs talents vers P&G. Les étudiants sont invités à prouver leurs compétences en affaires dans plusieurs scénarios du monde réel, en montrant le type d'activité qu'ils pourraient effectuer pour les marques de P&G. Posez votre candidature en visitant le site https://www.pg-ceochallenge.com/. Les dates limites varient selon les pays.

The 2018 Global CEO Challenge winners, Linah Hussain, Malak Mously and Rawan Baik, met P&G CEO David Taylor and attended the company's annual SIGNAL Accelerator Summit. (Photo: Business Wire)

« Les étudiants veulent montrer qu’ils peuvent mettre en pratique ce qu’ils ont appris », a déclaré David Taylor, CEO de P&G. « C'est exactement ce que vous propose le CEO Challenge. Si vous souhaitez vous familiariser avec le type d'activité que vous accompliriez chez P&G tout en mettant en valeur vos compétences, c'est une très belle occasion qui vous est offerte ».

Le premier concours mondial de 2018 a été un énorme succès avec plus de 23 000 étudiants issus de 40 pays. C'est une équipe féminine d'ingénieurs industriels, originaires d'Arabie saoudite, qui a remporté le prix de 2018 : Linah Hussain, Malak Mously et Rawan Baik. Cet été, elles ont pu rencontrer à Cincinnati,le CEO de P&G, David Taylor. Elles ont également assisté au sommet annuel SIGNAL sur les accélérateurs organisé par l'entreprise ce qui leur a permis de recevoir des offres d’emploi de P&G.

Pour le lancement du concours de 2019, vous allez pouvoir travailler sur une étude de cas pour Gillette, la plus grande marque mondiale de produits de soins personnels. Le concours comprend trois tours : local, régional et international. Durant les tours à l'échelle locale et régionale, le travail des étudiants comprend des études de cas réelles de P&G, et on vous demandera d'élaborer une stratégie commerciale. À l’échelle mondiale, vous devrez concourir dans un simulateur d’entreprise qui vous obligera à prendre des décisions au sein de l'entreprise en occupant les fonctions du CEO.

Qu'est-ce que cela apporte aux étudiants ?

La possibilité d'interviewer P&G en résolvant des problèmes commerciaux réels, qui peuvent déboucher sur une offre d'emploi

Un voyage tous frais payés pour vous rendre sur le lieu de la finale régionale et à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour participer à la finale mondiale.

Les lauréats officiels seront invités à notre siège de Cincinnati pour rencontrer les dirigeants et le CEO de P&G, David Taylor

La finale mondiale se tiendra à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 20 au 24 mai 2019.

