Procter & Gamble : P&G repense la créativité pour réinventer la publicité grâce à de nouveaux partenariats créatifs novateurs

P&G lance des partenariats audacieux avec John Legend et Thrive Global, la société d'Arianna Huffington, des travaux créatifs révolutionnaires et de nouvelles expériences technologiques pour le consommateur au Festival international de la créativité (Cannes Lions) 2019

La société Procter & Gamble (NYSE:PG) a annoncé aujourd'hui une série de nouveaux partenariats créatifs et novateurs avec John Legend, Thrive Global d'Arianna Huffington et d'autres qui repensent la créativité pour réinventer la publicité à un moment où le changement est nécessaire.

Répondant à la demande croissante des consommateurs pour des histoires et expériences authentiques qui ont un impact positif sur la société et l'humanité, ces partenariats englobent la convergence de la publicité, du journalisme, du cinéma, de la musique, de la comédie et de la technologie. Ils rassemblent également des précurseurs créatifs qui embrassent l'égalité et l'inclusion pour faire naître une créativité plus inspirante que les gens veulent expérimenter encore et encore.

« Pendant trop longtemps, le monde de la publicité a été dans son propre monde - séparé des autres industries créatives et devenant moins pertinent pour les consommateurs. Il est temps de repenser la créativité pour réinventer la publicité », a déclaré Marc Pritchard, chef de la gestion de la marque chez Procter & Gamble. « Il existe de vastes sources de créativité, et aujourd'hui P&G prend des mesures pour fusionner le monde de la publicité avec d'autres mondes créatifs grâce à des partenariats qui embrassent l'humanité et élargissent notre vision de ce que la publicité pourrait être. »

Cette semaine, au Festival international de la créativité (Cannes Lions), P&G lance un appel à l'industrie pour qu'elle prenne la tête des bouleversements en unissant ses forces à d'autres mondes créatifs, et annonce plusieurs nouveaux partenariats :

Un partenariat créatif avec John Legend, qui intègre de multiples genres pour explorer divers aspects de l'humanité et de l'expérience humaine – comme la parentalité, la masculinité moderne, la musique et la justice sociale – avec P&G et ses marques Pampers, Gillette et SK-II.

Un partenariat basé sur l'humanité avec Thrive Global d'Arianna Huffington, qui intègre "la superposition des habitudes à petits pas" dans des marques de P&G telles que Oral-B et Crest, Pampers, Venus, Secret et Pantene, alliant la science cognitive et comportementale aux sciences de la vie pour aider les consommateurs à réduire leur stress et améliorer leur santé quotidienne.

Un partenariat audacieux avec Saturday Morning, un collectif créatif novateur et socialement responsable qui, avec P&G, présentera en avant-première un nouveau court-métrage intitulé "THE LOOK" qui s'attaque de front à la question des préjugés raciaux, s'appuyant sur le succès de "The Talk" qui a remporté plusieurs Lions, notamment un Grand Prix.

Un partenariat collectif pour relancer "Free the Bid" en "Free the Work", un service de découverte de talents cachés fondé par la cinéaste primée Alma Har'el, conçu pour les femmes et les créateurs sous-représentés en vue de développer des histoires inédites, parce que la créativité aime la diversité.

Un partenariat créatif avec GLAAD pour célébrer tous les aspects de l'inclusion et de l'expression humaines, y compris un nouveau film de Pantene qui réactualise la campagne emblématique de la marque "Don't Hate Me Because I'm Beautiful".

Des partenariats technologiques qui intègrent une technologie de pointe dans les marques en vue de créer des expériences de consommation supérieures. Le LifeLab interactif de P&G s'ouvrira à Cannes avec de nouveaux produits et expériences P&G comme Oral-B Sense, Olay Skin Advisor, SK-II FutureX Smart Store, My Black is Beautiful et une expérience immersive de réalité virtuelle de Verizon Media appuyée par un contenu de HuffPost.

« Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel que ceux d'entre nous qui ont de l'influence l'utilisent pour avoir un impact positif sur le monde. Je m'engage à connecter les gens, à ouvrir leur cœur et leur esprit et à les aider à voir les préoccupations et aspirations des uns et des autres », a déclaré le chanteur, compositeur, acteur, activiste et producteur John Legend. « Nous pouvons changer la donne lorsque nous parlons de justice, de communauté, de famille et de la façon dont les marques peuvent créer des produits et favoriser des conversations qui rendent le monde meilleur. Je suis heureux de m'associer à une entreprise qui s'efforce d'être au service du bien dans le monde et qui développe un travail créatif qui suscite la réflexion et favorisera le changement. »

« Les grandes marques sont des habitudes pour leurs consommateurs – et les marques de P&G sont des habitudes quotidiennes pour jusqu'à 5 milliards de consommateurs dans le monde », a déclaré Arianna Huffington, fondatrice et PDG de Thrive Global. « Le partenariat novateur de Thrive avec P&G vise à tirer parti des moments d'habitudes quotidiennes associées aux produits P&G – comme le brossage des dents ou le changement des couches – en vue d’en faire un tremplin pour les Microsteps de Thrive, les petits pas, des moyens soutenus scientifiquement pour réduire le stress, améliorer la santé et augmenter les performances. La science du comportement montre que l'empilement d'habitudes – le fait de lier une nouvelle habitude à une habitude existante pour qu'elle devienne une routine durable – est le moyen le plus rapide pour mettre en place une nouvelle habitude et la faire durer. À une époque de stress et de surmenage sans précédent et d'épidémie de santé mentale, notre partenariat représente un nouveau moyen important de remplir notre mission consistant à améliorer la vie des consommateurs et à aider les gens à mener une vie plus saine et plus épanouie grâce aux marques et produits qu'ils aiment et utilisent chaque jour. »

Ces partenariats s'appuient sur la fondation établie par P&G l'année dernière à Cannes :

Un partenariat avec Katie Couric Media qui a produit des programmes fascinants à travers l'humanité dans le journalisme – y compris des profils de femmes accomplies commandités par les marques Olay, Secret et Pantene de P&G, un court métrage sur les attentes des femmes avec SK-II, un projet récent avec Gillette sur l'éducation des garçons et une newsletter quotidienne intelligente, Wake-Up Call, qui propose des aperçus et des commentaires sur les sujets d'actualité de la journée et sur le mode de vie.

L'an dernier, P&G a également introduit The Queen Collective avec Queen Latifah, Tribeca Studios et United Talent Agency pour accélérer l'égalité entre les sexes et les races derrière la caméra en créant et distribuant des films produits par des réalisatrices multiculturelles, à commencer par Ballet After Dark de B'Monet et If There is Light de Haley Elizabeth Anderson – de courts documentaires qui ont été présentés pour la première fois au Festival du film de Tribeca.

P&G travaille également en partenariat avec National Geographic et Global Citizen sur le développement d’ACTIVATE, une série de documentaires qui sensibilise les gens à l'extrême pauvreté, aux inégalités et à la durabilité écologique afin de mobiliser les citoyens du monde pour qu'ils mettent en place des changements durables.

« Lorsque nous nous associons à des personnes créatives qui croient en l'importance de l'égalité et de l'inclusion, nous pouvons créer des histoires comme nous n'en avons jamais connues auparavant - parce que la créativité aime la diversité », a déclaré M. Pritchard. « Et quand nous embrassons la créativité à travers l'humanité, nous pouvons littéralement changer le monde en utilisant nos voix non seulement comme une force pour la croissance, mais aussi comme une force pour le bien. »

À propos de P&G LifeLab

Visitez le P&G LifeLab au Festival Cannes Lions de la créativité du 17 au 21 juin, de 9h30 à 17h30, au Palais II. Présenté pour la première fois au Consumer Electronics Show en janvier 2019, le LifeLab de P&G est une exposition immersive qui illustre comment nous allions les percées scientifiques et technologiques aux connaissances approfondies des consommateurs pour offrir des innovations et expériences reliées qui transforment la vie des personnes.

