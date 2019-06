Procter & Gamble : P&G sort un nouveau film mettant en lumière son parcours interne en faveur de l'inclusion des membres de la communauté LGBT+

La suite du court-métrage « The Words Matter » met à l’honneur des employés courageux qui se sont mobilisés contre l’intolérance pour bénéficier d’avantages sociaux égaux

La société Procter & Gamble (NYSE:PG), en partenariat avec Great Big Story, a sorti aujourd’hui Out of the Shadows, un nouveau film relatant le parcours de P&G en faveur de l’inclusion des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels. Le film met en valeur les employés qui ont défié la société et surmonté l'adversité durant la période tumultueuse des années 90 et du début des années 2000.

En 1992, P&G est devenue l’une des premières sociétés du palmarès Fortune 500 à ajouter l’orientation sexuelle à sa déclaration sur la diversité. La lutte en faveur de l’égalité au travail pour la communauté LGBT+, cependant, ne faisait que commencer.

Ravagés par l’épidémie de HIV/SIDA et combattant une opposition de plus en plus loquace et organisée, les employés appartenant à la communauté LGBT+ ont lutté pour être traités sur un pied d'égalité dans l’entreprise. Les employés de P&G ont commencé une aventure de dix ans visant non seulement à bénéficier d’avantages sociaux égaux mais aussi à inverser la tendance à la discrimination dans la communauté.

« Ce film inspirant de 25 minutes raconte l'histoire de courageux employés qui ont persévéré face aux préjugés, à la haine et à l’intolérance. Leur parcours met en exergue le chemin parcouru, mais beaucoup reste à faire pour atteindre l’égalité. C’est pourquoi P&G s’associe avec Great Big Story pour raconter leur histoire, de sorte que les autres puissent tirer des leçons de notre passé pour créer un avenir meilleur dans lequel tout le monde est estimé et tout le monde est intégré », a déclaré Shelly McNamara, directrice du département Diversité et inclusion chez P&G.

Partager son propre parcours interne en faveur de l’inclusion des membres de la communauté LGBT+ fait partie de l’engagement de la société à faire entendre sa voix pour démarrer une conversation utile conduisant à l’empathie et à la compréhension. Le film sort alors que l’on approche du 50e anniversaire des émeutes de Stonewall et pour célébrer le Mois de la Fierté.

« Plus qu’un documentaire institutionnel, il s’agit d’un regard sincère sur l’histoire de la société, de leçons en matière de leadership et de courage, ainsi qu’un moyen de continuer les discussions sociales au sujet de la diversité et de l’inclusion », a ajouté Brent Miller, directeur adjoint chez P&G en charge des communications et producteur exécutif du film. « Il était important pour nous de partager de manière transparente notre parcours car il reflète ce qui s’est passé dans de si nombreuses entreprises et peut inspirer, espérons-le, une nouvelle génération à continuer le développement de sociétés et de communautés plus diversifiées. »

D’une durée de 25 minutes, le film complet peut être visionné ici.

À propos de l’approche de P&G en matière de civisme

La diversité et l’inclusion sont l’un des domaines d’intérêt de P&G en matière de civisme, conjointement à l’éthique, à la responsabilité d’entreprise, à l'impact sur la communauté, à l'égalité des genres et à la durabilité environnementale. Les programmes de la société en matière de civisme soutiennent les Objectifs de développement durable des Nations unies visant à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète et à assurer la prospérité pour tous. Pour de plus amples informations au sujet des efforts de P&G en matière de civisme, lisez le Rapport sur le civisme 2018 de P&G ici.

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs à travers le monde avec l’une des plus vastes gammes de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. Le réseau de P&G englobe des activités dans environ 70 pays. Veuillez visiter http://www.pg.com pour connaître les dernières actualités ou obtenir des informations sur P&G et ses marques.

