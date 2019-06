Procter & Gamble : Une étude révèle que Gillette® SkinGuard Sensitive réduit de plus de 60 % l'incidence des boutons dus au rasage

Dans le cadre d’une nouvelle étude clinique de 12 semaines, les utilisateurs de SkinGuard Sensitive ont bénéficié d’une importante réduction de l’incidence des boutons dus au rasage (Pseudofolliculitis barbae),

Depuis plus d’un siècle, Gillette (NYSE: PG) affirme que tous les hommes méritent de se sentir bien dans leur peau – y compris ceux qui ont une peau sensible ou souffrent de symptômes d'irritation dus au rasage. D’après de nouveaux résultats de recherche, le rasoir SkinGuard Sensitive, lancé en France en décembre 2018, s’avère également bénéfique aux hommes sujets aux boutons dus au rasage, également connus sous le nom de Pseudofolliculitis barbae ou PFB.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190611005608/fr/

(Graphic: Business Wire)

Les résultats d’une récente étude clinique de l’Université de Wake Forest ont révélé que l’incidence des boutons dus au rasage chez les hommes était réduite en moyenne de 60 pour cent après 12 semaines de rasages quotidiens* avec Gillette SkinGuard Sensitive. Par ailleurs, les répondants ont déclaré que l’amélioration avait également entraîné d’importants bénéfices sur les plans émotionnel et social : ils se sont notamment sentis plus attrayants, plus sûrs d’eux et plus à l’aise pour se rapprocher des autres.

« Avec ces résultats sans précédent, un rasage quotidien au rasoir mécanique n’est plus considéré comme “étant trop proche de la peau pour être vraiment confortable“ pour les hommes souffrant de PFB », a déclaré Amy McMichael, DM, professeure et présidente du service de dermatologie au Centre Médical Baptiste Wake Forest. « Comme l’a révélé l’étude, Gillette SkinGuard Sensitive permet de réduire significativement la fréquence des boutons dus au rasage et d’améliorer nettement l’aspect de la peau, permettant aux hommes souffrant de PFB de bénéficier d’une expérience de rasage meilleure et plus confortable en comparaison de leurs habitudes de rasage antérieures. »

Les boutons dus au rasage surviennent le plus souvent chez les hommes d'origine africaine ou indo-européenne du fait de la courbure extrême des poils du visage souvent observée chez ces groupes d’hommes, mais elles peuvent affecter des hommes et des femmes de toutes origines. Les boutons dus au rasoir peuvent survenir lorsque le « système de défense » naturel de l’organisme est activé par la repousse des poils coupés au niveau de la peau. Cela peut créer des boutons – ou papules – enflammés, parfois douloureux, survenant le plus souvent au niveau du cou et sous le menton.

Gillette SkinGuard Sensitive s’attaque au problème du Pseudofolliculitis barbae grâce à une technologie totalement nouvelle : ce rasoir inclut un élément de liaison qui sépare 2 lames, positionnées de manière optimale par rapport à la peau. Cet élément absorbe la force de la main afin de réduire la pression de la lame sur la peau, et lisse la peau pour créer un plan de rasage plus régulier tout en écartant légèrement les lames de la surface de la peau afin de minimiser l’interaction des lames avec la peau. Les 2 lames de pression à coupe basse garantissent que les poils ne soient touchés par les lames qu’un maximum de deux fois par mouvement de rasage et que les poils le soient au niveau de la surface de la peau. Les lames de pression à coupe basse placent une pression minimale sur le follicule pileux et réduisent l’effet de tiraillement et de traction pouvant provoquer irritation et inflammation.

Tout comme Fusion ProShield, SkinGuard Sensitive assure une lubrification avant et après les lames afin de minimiser la friction pendant le rasage.

« SkinGuard Sensitive est conçu pour répondre aux besoins non satisfaits des hommes souffrant de PFB, et nous sommes enchantés que cette étude clinique ait confirmé son efficacité », a affirmé Troy Nimrick, directeur de la R&D de la division P&G Grooming. « Permettant de réduire significativement la fréquence des boutons dus au rasage, SkinGuard Sensitive est une option de rasage efficace pour les hommes souffrant de PFB. »

Les résultats de cette étude seront présentés à l’occasion du 24e Congrès mondial de dermatologie qui se tiendra à Milan, en Italie, du 10 au 15 juin 2019. Si vous assistez au Congrès mondial de dermatologie, venez visiter le stand de P&G (#C68) et/ou participer à la séance « Gillette Meet the Expert » intitulée « Male facial hair removal and its impact on skin » (Élimination des poils du visage chez les hommes et son impact sur la peau) qui sera organisée le 12 juin de 18h30 à 19h30 dans la salle Milano Congressi Amber 1, où la professeure McMichael donnera une conférence sur ces nouvelles observations cliniques.

Gillette SkinGuard Sensitive est disponible au prix recommandé* de 12 € pour un manche et deux cartouches de rasoir ; les lames de rechange peuvent être achetées au prix de 20 € les 5. *Les prix définitifs sont laissés à l'entière discrétion du distributeur.

Méthodologie de l’étude :

Amélioration de l’état de la peau avec un protocole de rasage quotidien dans une population d’hommes souffrant de boutons dus au rasage*

L’étude en aveugle, et sous contrôle médical, incluait 20 hommes âgés de 20 à 60 ans souffrant depuis au moins deux ans de boutons dus au rasage et présentant des symptômes d’irritations légères à modérées liées à ces boutons ainsi qu’une inflammation des follicules pileux, selon l'évaluation effectuée par les chercheurs de l’étude. Les sujets ont reçu un rasoir SkinGuard Sensitive, et il leur a été demandé de se raser quotidiennement* pendant 12 semaines avec leurs produits habituels de préparation à raser. Les sujets ont été évalués au début de l'étude, puis après 4, 8 et 12 semaines. Les évaluations incluaient la quantité de lésions, l'évaluation globale de leur sévérité par les chercheurs et un questionnaire sur la Qualité de vie.

À propos de Gillette

Gillette fournit depuis plus de 115 ans une technologie de précision et des produits aux performances inégalées qui améliorent la vie de plus de 800 millions de consommateurs à travers le monde. Du rasage aux soins corporels en passant par les soins de la peau et les déodorants, Gillette propose un large éventail de produits, dont des rasoirs, des gels de rasage (gels, mousses et crèmes), des soins pour la peau, des après-rasage, des déodorants et du gel douche. Pour de plus amples informations ou pour connaître l'actualité de Gillette, visitez www.gillette.com. Pour voir la gamme complète de nos produits, visitez www.gillette.com. Suivez Gillette sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs à travers le monde avec l’une des plus vastes gammes de marques, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. P&G opère dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez visiter http://www.pg.com pour connaître les dernières actualités ou pour avoir des informations sur P&G et ses marques.

*Quotidien est défini comme suit : fréquence d’au moins 5 fois par semaine

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190611005608/fr/