Procter & Gamble : acquisition auprès de Merck KGaA finalisée

03/12/2018 | 15:55

Procter & Gamble annonce avoir finalisé l'acquisition de l'activité santé grand public du groupe allemand Merck KGaA, se donnant ainsi accès à des marques telles que les compléments alimentaires Bion3 et le spécialiste des vitamines Seven Seas.



Cette opération permet au groupe américain de produits de consommation courante, détenteur entre autres des marques Ariel, Gillette, Duracell et Pampers, d'élargir sa présence géographique, son portefeuille de marques et son empreinte de catégories.



L'ancien directeur général de l'unité santé grand public de Merck, Uta Kemmerich-Keil, rejoindra Procter & Gamble en tant que responsable de P&G Personal Healthcare International, qui comprend ses activités de santé en Europe, en Amérique Latine et en Asie.



