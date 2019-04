Procter & Gamble : cession de deux marques à Unilever

12/04/2019 | 15:47

Unilever annonce un accord pour l'acquisition des marques de soins de la bouche Fluocaril et Parogencyl auprès de Procter & Gamble, transaction dont les termes ne sont pas précisés et qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2019.



'L'acquisition offrira à Unilever une position de chef de file dans l'hygiène buccale au sein des pharmacies en France ainsi que des positions fortes en Espagne', explique l'Anglo-Néerlandais, soulignant la bonne réputation des deux marques parmi les professionnels.



