Procter & Gamble : confirme son objectif de BPA ajusté

23/01/2019 | 14:30

Procter & Gamble indique ce mercredi confirmer son objectif de BPA ajusté pour l'exercice 2018-2019, l'attendant ainsi en hausse de 3 à 8% par rapport à l'exercice précédent, avec une croissance organique des ventes désormais attendue entre 2 à 4% (contre 2-3% jusqu'à présent).



Sur son deuxième trimestre comptable, le géant des produits de consommation courante a vu son bénéfice par action ajusté augmenter de 5% à 1,25 dollar, battant ainsi de quatre cents le consensus.



À 17,4 milliards de dollars, les revenus du groupe qui exploite par exemple les marques Gillette et Pampers, se sont montrées stables en données publiées, et en hausse de +4% à périmètre et taux de change constants.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.